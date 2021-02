BBB21: saiba que horas começa o reality show hoje (27/2)

O fim de semana chegou e o jogo no Big Brother Brasil continua a todo vapor. Neste sábado (27), o BBB21 vai começar às 22h40, de acordo com a programação oficial divulgada pela Globo. Na edição que será ao vivo, o Big Fone vai tocar novamente. Saiba o que mais vai rolar no reality show de confinamento apresentado por Tiago Leifert.

O que tem hoje no Big Brother?

O BBB21 deste sábado vai movimentar a casa mais vigiada do Brasil. Isso porque, três participantes serão emparedados pelo Big Fone, que vai tocar durante a edição ao vivo. Quem atender vai ouvir a voz misteriosa pedir para colocar um trio de concorrentes no quinto paredão atração.

A escolha de quem atender o telefonema terá que ser feita de forma imediata. A voz vai ressaltar que o líder João Luiz e o anjo Caio não podem ser indicados. Além disso, será orientado que pegue algumas pulseiras na despensa para indicar os emparedados.

A edição do final de semana também vai mostrar o resumo de mais uma festa da vigésima primeira edição do BBB21. Thiaguinho animou os participantes em um evento que contou com patrocínio de uma famosa marca de varejo.

Como assistir o Big Fone no BBB21?

- PUBLICIDADE -

O Big Fone vai tocar no BBB21 a partir das 23h ao vivo durante a exibição do reality show na TV Globo. Mas você pode acompanhar a repercussão do telefonema entre os participantes do reality show.

O BBB21 pode ser assistido 24 horas por dia por meio do pay-per-view na TV por assinatura. Os valores sofrem alterações de acordo com cada operadora que disponibiliza a transmissão do reality show em tempo real. Já no Globoplay, serviço de streaming da Globo, o confinamento também pode ser acompanhado 24 horas por dia por R$ 22,90 mensais.

O confinamento também tem alguns flashes do que acontece na casa mais vigiada do Brasil durante a madrugada em horários não definidos e exibidos pela Globo.