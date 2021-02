BBB21: saiba que horas o Big Fone vai tocar neste sábado (27/02)

Após duas semanas sem causar na casa mais vigiada do Brasil, o Big Fone vai tocar neste sábado (27). O telefonema nada amigável vai provocar muita tensão entre os participantes do reality show global. Isso porque, quem atender a chamada terá que colocar três participantes no paredão. Que o jogo terá uma reviravolta, já sabemos. Mas, afinal, que horas o Big Fone vai tocar? O DCI conta.

Que horas vai tocar o Big Fone no BBB21?

Sempre que o Big Fone resolve dar o ar da graça no BBB21, Tiago Leifert, apresentador do programa, avisa o público. Dessa vez não foi diferente. Os brothers e sisters vão receber uma chamada durante a edição ao vivo deste sábado (27), a partir das 22h50 (horário de Brasília).

De acordo com a programação oficial da Globo, o Big Brother Brasil será exibido às 22h40, logo depois de mais um capítulo da reapresentação especial de A Força do Querer. No entanto, nos primeiros minutos a produção vai exibir os melhores momento da festa do final de semana que contou com show do cantor Thiaguinho.

A dinâmica do Big Fone

O Big Fone é mais uma das dinâmicas do BBB21. Consiste em uma chamada telefônica surpresa em que quem atende recebe orientações de uma voz misteriosa que pode mudar o rumo do jogo. Para essa semana, três pessoas serão indicadas ao paredão de uma só vez.

Segundo explicou Tiago Leifert, apresentador do Big Brother Brasil, um dos três indicados ao paredão pelo Big Fone poderá escapar da berlinda. Isso porque, durante a formação que vai acontecer neste domingo (28) o indicado do líder João Luiz terá a missão de livrar um da votação do público.

Todas as vezes o Big Fone já tocou no BBB21?

O BBB21 já é a edição em que o Big Fone mais deu o ar da graça. Na primeira semana, por exemplo, João Luiz atendeu e teve que colocar três pessoas no paredão. Na ocasião, Arcrebiano, Sarah e Rodolffo foram os escolhidos.

No mesmo dia, voltou a tocar e Arcrebiano, já eliminado, atendeu e se salvou da berlinda. Minutos depois tocou pela terceira vez e o educador físico atendeu novamente e livrou Rodolffo da votação do público.

Na semana seguinte, o Big Fone tocou mais três vezes. Na primeira, Arcrebiano atendeu e imunizou Juliette e colocou Thaís no paredão. Na segunda, Gilberto atendeu e emparedou Karol Conká e imunizou Sarah. Já na terceira, Thaís atendeu, se salvou e colocou Juliette no paredão.