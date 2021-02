BBB21: saiba como foi a vida de Sarah nos Estados Unidos

Quando Sarah foi confirmada no BBB21, foi revelado que a sister já havia morado nos Estados Unidos. Depois de contar alguns detalhes sobre seu tempo no país, o assunto voltou a tona quando Pocah revelou para alguns colegas o motivo da rivalidade que tem com Sarah, que nasceu quando a consultora de marketing morou em Los Angeles e não hospedou a dona do hit “Não sou obrigada”.

O que mais você sabe sobre o tempo que a “espiã do BBB21” morou nos Estados Unidos? Confira o que temos para te contar:

BBB21 – Sarah morou em Los Angeles

Sarah nasceu em Brasília e aos 19 anos se mudou para Los Angeles, Califórnia, para aprender inglês. Após um ano morando na América do Norte, Sarah retornou ao Brasil e terminou a faculdade de Marketing, curso que havia trancada para ir morar nos Estados Unidos.

Após alguns anos no Brasil, a sister do BBB21 resolveu voltar para os Estados Unidos e foi então que realizou um MBA. Sarah ficou por lá até cerca de dois anos atrás quando retornou ao país do futebol e começou a trabalhar na equipe de marketing da marca Heineken.

Leia também: profissão da mãe explica lado ‘espiã’ de Sarah

O que Sarah fazia nos Estados Unidos?

Amigos e familiares de Sarah já contaram que a consultora de marketing fez todo tipo de bico quando morou fora. A participante do BBB21 já foi motorista de aplicativo, babá, cantora de jingles e até fez figuração em série de TV, quando apareceu em uma cena da produção Lucifer.

Durante o diário de confinamento, dinâmica gravada pelos brothers antes do programa ganhar sua estreia, a sister contou que foi garçonete em um cassino dos Estados Unidos. Ao site oficial do BBB21, Sarah também revelou que já assessorou alguns influencers e que assim acabou conhecendo famosos como o cantor Chris Brown e já acabou parando em uma festa na mansão do ator Leonardo DiCaprio.

