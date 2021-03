BBB21: G-3 acabou? Veja quantos seguidores Gil e Sarah perderam

O famoso G-3, como foi apelidada a união de Gilberto, Juliette e Sarah no BBB21, está em um momento delicado. O pernambucano e a brasiliense criticaram algumas atitudes da paraibana, o que resultou em um enfraquecimento na harmonia da torcida do trio. Essa quebra está sendo mostrada com a perda de seguidores no Instagram que Sarah e Gilberto vem sofrendo nos últimos dias.

O que aconteceu com o G-3? Sarah e Gilberto tiveram algumas conversas na casa, entre elas um papo com Lumena, quem era considerada uma das vilãs do BBB21, sobre a forma que Juliette se comporta no jogo. A dupla acabou soltando algumas críticas à advogada, o que não foi bem visto por alguns fãs do programa aqui fora.

Apesar de o G-3 ainda existir, o relacionamento entre os três, assim como a torcida aqui fora, não está tão unida como poderia, o que pode representar uma divisão. Confira quantos seguidores os participantes do BBB21 perderam até agora no Instagram:

Quantos seguidores Sarah do BBB21 perdeu no Instagram?

Sarah tinha conseguido alcançar 8, 9 milhões de seguidores no Instagram, mas começou a perder alguns milhares. Em uma consulta no site Instastatistics, que analisa em tempo o real o número de seguidores em contas da rede social, até a manhã desta quarta (3/3) Sarah tinha a marca de 8 milhões 854 mil seguidores, quase 50 mil a menos do que tinha até alguns dias atrás.

Quantos seguidores Gilberto perdeu no Instagram?

Com menos seguidores que Sarah, Gilberto havia conseguido alcançar a marca de 6,8 milhões de seguidores, o brother perdeu um número menor de seguidores do que a colega de confinamento do BBB21, cerca de 17 mil. Também por meio de uma consulta no site Instastatistics, o número atualizado de seguidores no Instagram de Gilberto até o momento, manhã de quarta (3), é de 6 milhões 783 mil seguidores.

