BBB21: Thais tem dificuldade para se expressar em jogo da discórdia

O jogo da discórdia do BBB21 desta segunda-feira (1/3) levou o publico a questionar a dificuldade de Thaís em se expressar em público. A integrante da Pipoca (camarote) do Big Brother Brasil perdeu a linha de raciocínio ao criticar Arthur com o adjetivo ‘fraco’ e gaguejou durante a edição ao vivo do reality.

O que aconteceu com Thaís BBB21?

Durante o jogo da discórdia, a dentista ficou visivelmente nervosa e não conseguiu justificar os adjetivos para Arthur, seu rival no confinamento. Após a performance da sister, muitos internautas dispararam críticas a dentista e questionaram o que estaria por trás de tanta insegurança.

“Se a Thaís for pro paredão falso ela vai voltar e não saber explicar nada que aconteceu”, disparou um internauta primeiramente. Já a apresentadora Fernanda Paes Leme foi além e questionou o motivo de Tháis ter sido selecionada para um reality show em que as pessoas precisam se expressar e se posicionar. “Curioso que entre tanta gente que se inscreve no programa selecionarem a Thais”, escreveu.

Curioso que entre tanta gente que se inscreve no programa selecionarem a Thais. — Fê Paes Leme (@FePaesLeme) March 2, 2021

A equipe da dentista resolveu responder a famosa publicamente. “Talvez porque as pessoas não são resumidas a um problema com insegurança ou nervosismo para apresentar ou se explicar, e a produção conseguiu ver isso. Espero que todas as pessoas que se identificam e possuem a mesma dificuldade entendam que elas não são SÓ ISSO. EMPATIA”

Se a Thaís for pro paredão falso ela vai voltar e não saber explicar nada que aconteceu 🗣🗣🗣🗣 #BBB21 — Juliano 🛸 (@lopesjuliano) March 2, 2021

Equipe explica insegurança de Thaís

Diante das críticas e questionamentos, a equipe que administra as redes sociais de Thaís, participante do BBB21, saiu em sua defesa e justificou a insegurança da famosa.

“Levanta a mão quem: já gaguejou em público; suou frio para apresentar um trabalho no colégio ou faculdade, teve branco na hora de falar algo importante. Plaquinha de hipócrita para quem disser que nunca ficou e que não ficaria nervoso em rede nacional. Sejamos sinceros aqui…SOMOS TODOS THAÍS”, disparou.

“Talvez porquê as pessoas não são resumidas a um problema com insegurança ou nervosismo para apresentar ou se explicar, e a produção conseguiu ver isso. Espero que todas as pessoas que se identificam e possuem a mesma dificuldade entendam que elas não são SÓ ISSO. EMPATIA”, disse ainda.

Gente, li algumas coisas aqui e parece que a Thais tem problemas mesmo (de comunicação e sequelas de memória da Covid). Apaguei o outro tweet pq, pelo menos eu acho, piada a gente faz com o que todo mundo possa ser capaz de rir junto. — Lilian Ribeiro (@eulilianribeiro) March 2, 2021

Thaís tem sequelas de Covid-19?

Em fevereiro, a sister conversou com Karol Conká sobre a doença e disse que foi infectada e que perdeu a memória.

A fala de Thaís surgiu após Karol afirmar que ‘não conseguia respirar e que achou que morreria’. “Você também perdeu a memória? Eu perdi”, revelou a dentista, na ocasião.

O DCI entrou em contato com a equipe de Thaís questionou sobre a teoria dos fãs de que a dificuldade em se expressar estaria ligado a Covid-19. Até o momento da publicação desse texto não tivemos retorno.