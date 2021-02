BBB21: beijo triplo, revelações de Gil, fim de Fiuk e Thaís; como foi a festa

Com apresentação do DJ Alok, a festa Amsterdam começou animada no BBB21. A comemoração não teve grandes tretas como as anteriores do reality, mas contou com muitos acontecimentos. Sarah, Gilberto e Karol Conká marcaram a noite com um beijo triplo. E falando em Gilberto, o brother deu um verdadeiro pt e fez revelações de intimidades.

Também rolou Fiuk colocando alguns participantes da parede para saber quem irá votar nele na noite de domingo (14), e o affair de Thaís com o filho de Fábio Jr parece que chegou ao fim de vez.

Beijo triplo no BBB21

Autodeclarados inimigos no jogo, Karol Conká, Gilberto e Sarah deram um beijo triplo. O momento aconteceu após a dona do hit “Tombei” perguntar se o doutorando em economia queria beijá-la. Após o brother concordar com o selinho, sugeriu que os três se beijassem.

O momento chocou muita gente na web, que não esperava que Gilberto e Sarah se aproximassem tanto da sister do BBB21 a ponto de rolar beijo.

SARAH, KAROL E GIL DERAM SELINHO TRIPLO#BBB21 pic.twitter.com/0sLBBinv3K — PEDRAO modo #BBB21 (@Itspedrito) February 14, 2021

Gilberto revela intimidades

Muito bêbado, o pernambucano perdeu um pouco de controle nas “fofocas”. Além de revelar muitas intimidades, algumas até que tinha medo da mãe descobrir, como ter mentido sobre ser virgem, o participante do BBB21 relembrou o beijo em Lucas e revelou que quase teve relações sexuais com o ator no confinamento antes do brother desistir do BBB21.

Gilberto também disse que iria ter relações sexuais com Lucas no dia festa que se beijaram, mas ficou com vergonha. #BBB21 pic.twitter.com/Gzmhga8FW5 — Central de Info. BBB21 1️⃣ (@infosbbb21) February 14, 2021

O Gil dizendo que mentiu pra mãe que era virgem, eu tô passando mal KKKKKKKKKK VAI DORMIR BICHA#BBB21#festabbb pic.twitter.com/7fTP1byZkz — Langris Macro (@Cardoso_D31) February 14, 2021

"não tô bêbado não". Gil me representa kkkkkk

É tudo psicológico #BBB21 pic.twitter.com/J3e80qGXOu — Linecker ✌️😗 (@Limerick__) February 14, 2021

BBB21 – Fiuk e Thaís chegou ao fim?

O affair que começou em uma das festas do BBB21 ficou morno por semanas, durante a festa do líder Arthur, Thaís conversou com o cantor para saber se ainda rolaria algo entre a dupla, mas acabou recebendo um fora. Durante a festa deste fim de semana, a dentista conversou com Pocah sobre o assunto.

A dona do hit “Não sou obrigada” falou que o brother falava com carinho sobre Thaís, mas completou: “se ele quisesse beijar de fato, ele iria beijar”. “Acho que ele curtiu ficar comigo, mas não tem erro, quando a pessoa quer, vai atrás”, observou Thaís. “É o que eu acredito também”, concordou a sister do BBB21.

Fiuk colocou Projota na parede

O cantor conversou com alguns participantes do BBB21 durante a festa Amsterdam sobre os votos da noite de domingo (14), formação de paredão no reality show. No quarto, ele foi direto e questionou Projota: “você vai votar em mim amanhã também?”. O brother ficou surpreso com a pergunta e respondeu que ainda não sabia em que colega de confinamento seria o seu voto.

