BBB21: veja a ‘final dos sonhos’ de cada um no jogo da discórdia

A produção do BBB21 atendeu a pedidos e promoveu a dinâmica ‘monte a sua final dos sonhos’ no jogo da discórdia exibido na noite desta segunda-feira (15). Os brothers e sisters foram chamados ao centro da sala de estar pelo apresentador Tiago Leifert e definiram com quem gostariam chegar à final do reality show.

Como foi o jogo da discórdia do BBB21?

Na reunião de condomínio semanal do BBB21, os participantes definiram o top 3 de cada um. Além de elaborarem a final dos sonhos, a produção resolveu apimentar a dinâmica pedindo para que os competidores afirmassem ‘qual concorrente não teria a menor chance de ganhar o BBB21?’.

O jogo começou com os emparedados da semana. Nego Di deixou Projota de fora do seu pódio e colocou Karol Conká em segundo e Pocah em terceiro. Já Sarah, que encara os seu segundo paredão no BBB21, colocou Gilberto em segundo e Caio em terceiro. Fiuk definiu Karol em segundo e Lumena em terceiro.

Os emparedados também apontaram quem não deve ganhar o BBB21. Nego Di manteve sua rivalidade com Sarah e disse que ela não vai ganhar o programa, ressaltando que ela não sabe do seu jogo para criticá-lo. Já Sarah escolheu Di e afrontou o humorista afirmando que ele será eliminado nesta terça-feira (16). Fiuk, por sua vez, disse que Arthur não vai ganhar.

Veja como ficou o pódio de cada participante do BBB21

Nego Di – 1º ele mesmo, 2º Karol Conká, 3º Pocah (Quem não ganha? Sarah)

Sarah – 1º ela mesma, 2º Gilberto, 3º Caio (Quem não ganha? Nego Di)

Fiuk – 1º ele mesmo no BBB21, 2º Karol Conká, 3º Lumena (Quem não ganha? Arthur)

Juliette – 1º ela mesma, 2º Viih Tube, 3º Gilberto (Quem não ganha? Nego Di)

Projota – 1º ele mesmo, 2º Arthur, 3º Karol Conká (Quem não ganha? Sarah)

Karol Conká – 1º ela mesma, 2º Lumena, 3º Pocah (Quem não ganha? Sarah

Lumena – 1º ela mesma no BBB21, 2º Karol Conká, 3º Gilberto (Quem não ganha? Carla Diaz)

Carla Diaz – 1º ela mesma, 2º João Luiz, 3º Camilla de Lucas (Quem não ganha? Lumena)

Arthur – ele mesmo, 2º Projota, 3º Carla Diaz (Quem não ganha? Fiuk)

Viih Tube – ela mesma, 2º Juliette, 3º Nego Di (Quem não ganha? Thaís)

Caio – ele mesmo, 2º Rodolffo, 3º Sarah (Quem não ganha? Gilberto)

Rodolffo – ele mesmo, 2º Caio, 3º Karol Conká (Quem não ganha? Thaís)

Camilla de Lucas – ela mesma, 2º João Luiz, 3º Carla Diaz (Quem não ganha? Caio)

Pocah – ela mesma, 2º Karol Conká, 3º Thaís (Quem não ganha? Sarah)

Gilberto – ele mesmo, 2º Sarah, 3º Juliette (Quem não ganha? Pocah)

João – ele mesmo, 2º Camilla de Lucas, 3º Carla Diaz (Quem não ganha? Rodolffo)

Thaís – ela mesma, 2º Pocah, 3º Lumena (Quem não ganha? Rodolffo)

Como assistir?

Você pode assistir ao BBB21 24 horas, todos os dias, se fizer a assinatura do pay -per-view em uma TV por assinatura, ou se assinar o streaming da Globo, a Globoplay . Os valores pay-per-view podem variar de acordo com cada operadora de TV por assinatura. Se preferir ver pelo streaming, o pacote mensal é R$ 22,90.

Para acompanhar os programas diários do BBB21 é só colocar no canal Globo todos os dias ou ver pela aba “agora na TV” da Globoplay.