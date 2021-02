BBB21: veja os melhores momentos da festa do líder Arthur

Quartou no BBB21. Os brothers puderam aliviar a tensão pós-eliminação de Arcrebiano na festa do líder Arthur. O manda-chuva da semana escolheu um evento com o tema ‘Resenha do Arthur’, que contou com uma playlist musical baseada em clássicos do pagode.

Qual o tema da festa de Arthur no BBB21?

Arthur, líder da semana, foi chamado ao confessionário mais cedo para escolher o tema da festa, cardápio e outros detalhes. O instrutor de crossfit escolheu o tema ‘Resenha do Arthur’ com temática de bar com música ao vivo e pagode. A festa teve início às 22h50 desta quarta-feira (10) com a música Tá Escrito, do grupo Revelação, a preferida do participante do BBB21.

Assim que a produção liberou todos os participantes para terem acesso à área externa, Arthur foi o primeiro a deixar a casa e recepcionou os colegas de confinamento. “Eles fizeram tudo do jeito que eu pedi. Os docinhos com o papel de festa, a minha foto”, observou ele, encantado com a produção do evento.

Resenha do Arthur

O tema escolhido por Arthur para a sua festa não foi em vão. A produção montou um espaço semelhante a um bar com cadeiras e instrumentos musicais como violão e pandeiro. Rodolffo foi o primeiro a notar o espaço para show ao vivo e cantou para os confinados.

Pocah foi chamada ao palco e cantou a música Não Sou Obrigada, um dos seus maiores hits, ao vilão. Logo em seguida, a cantora anunciou Karol Conká. A rapper interpretou Tombei, música que a fez estourar no Brasil.

Fiuk também fez um breve show para os colegas de confinamento no BBB21. O filho de Fábio Jr., cantou seu sucesso musical Quero Toda Noite. O antagonista de A Força do Querer também cantou uma versão acústica de Tá Escrito, do grupo Revelação.