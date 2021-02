BBB21: veja quantos seguidores Pocah perdeu após briga com Gilberto

Pocah e Gilberto brigaram feio na madrugada desta terça-feira (16), logo após o Jogo da Discórdia do BBB21. Os participantes ficaram com os ânimos exaltados e, como a repercussão foi grande, isso afetou a cantora do lado de fora do reality da Globo.

Parte do público ficou do lado de Gil na discussão e como consequência, Pocah perdeu seguidores em seu Instagram. A cantora é conhecida em todo o Brasil pelo funk e entrou com 11 milhões de pessoas a acompanhando.

BBB21: veja o número de seguidores atualizados dos participantes

BBB 21: veja quem perdeu seguidores durante o reality

Quantos seguidores Pocah perdeu?

Conforme passaram os dias na casa, Pocah ganhou 1 milhão de novos fãs, no entanto, com a briga que teve com Gilberto, a sister do BBB21 perdeu 100 mil seguidores.

Antes da briga entre os brothers, ela estava com 12,3 milhões, que acabou caindo para 12,2. Em contrapartida, Gilberto entrou como anônimo no programa e conquistou 4,9 milhões de fãs com o reality da Globo.

- PUBLICIDADE. -

Entenda discussão entre Gilberto e Pocah no BBB21

Durante o Jogo da Discórdia os brothers deveriam montar sua final dos sonhos e, para colocar fogo no parquinho, escolher um dos colegas que não ganharia o BBB21 de jeito nenhum, segundo eles. Na vez de Gil, o brother disse que não acreditava que Pocah pudesse vencer.

Pocah ficou surpresa e chateada com a situação e quis tirar satisfação com o pernambucano. Antes de começar a discussão, ela tinha dito que não queria ser grossa, mas não teve jeito e a treta foi formada.

Para abrir a discussão, a funkeira disse que Gil colocou em jogo seu caráter dentro do BBB21. Gilberto alegou que a sister calculava tudo o que ia falar.

“Você acha que se posicionar é gritaria”, disparou Pocah, e foi então que Gil se exaltou. “Sou barraqueiro, e daí? Você acha que porque você tem milhões, você é poderosa”, gritou o economista. “Não vim do lixo pra perder pra basculho, meu amor”, devolveu Gilberto. A cantora perguntou o que era basculho. “Não interessa. Não vou baixar minha cabeça pra ninguém”, continuou o confinado.

A discussão foi piorando e os dois trocaram palavrões “A partir de agora, nós somos adversários. Batendo o martelo. Minhas desculpas que eu te pedi foram sinceras porque eu não quis te machucar”, afirmou a cantora.

“Então Gil, f***-se você”, disparou a cantora e Gil gritou: “Vai tomar no seu c* também! Que eu não arrego pra ninguém não, minha mãe me deu coragem. Eu não vim de qualquer lugar, não”.

Depois da treta, as buscas pelo significado da palavra basculho disparou na internet.

- PUBLICIDADE -

Assista ao vídeo da briga: