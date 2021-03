BBB21: veja como será a festa do líder Fiuk hoje (17/03)

Hoje é dia de dançar muito! A festa do líder de Fiuk no BBB21 acontecerá nesta quarta-feira (17), com início ainda no programa ao vivo, e então seguirá por toda a madrugada de quinta-feira (18). Geralmente, os brothers são confinados no período da tarde e seguem para a área externa a noite apenas quando Tiago Leifert permite que a comemoração em homenagem ao líder da semana tenha início.

O programa desta quarta-feira do BBB21 será exibido a partir das 22h30, após a transmissão da novela Amor de Mãe, segundo a programação oficial da TV Globo. Confira qual será o tema da comemoração e o que pode rolar durante a festa:

Como vai ser a festa do líder Fiuk no BBB21?

Sempre que alguém ganha a liderança no reality show, o brother ou sister é chamado pela produção do programa para conversar com Tiago Leifert no confessionário sobre os preparativos para a festa. Enquanto falava sobre a comemoração, o apresentador do reality falou sobre o tema escolhido por Fiuk, Malhação, e sugeriu que o ator trocasse.

“O tema que você pediu era Malhação ID em homenagem à temporada que o revelou como ator, a gente pode fazer, ela está desenvolvida. Mas a gente tem aqui na manga, e está desenvolvido também, e pode ser visualmente legal, fazer uma festa drift”, disse o apresentador do BBB21. “Nossa, pode crer”, comentou o cantor.

“E contar esse lado de você, que acho que a casa pouco sabe ou conhece. Podemos ir no drift?”, continuou Leifert. “Mas o que teria?”, quis saber Fiuk. “Ambiente de corrida, vai ter pneu, garagem, esse tipo de coisa”, respondeu o jornalista. “Nossa, se tivesse simulador, seria incrível, não sei se é possível né”, comentou o líder da semana do BBB21.

“Boa pergunta, vou anotar aqui, podemos tentar algum simuladorzinho para vocês brincarem”, disse Tiago. O filho de Fábio Jr. disse que estava animado em ter um pouco da novela Malhação em sua festa, mas que gostou da sugestão da produção do BBB21 e então resolveu trocar o tema da comemoração.

A festa do Fiuk vai ser festa drift 🚗 Rip malhação ID pic.twitter.com/yUtO1odNyl — lyvia 🎸📈 (@lycomenta) March 13, 2021

Arthur prometeu ‘tocar o terror’ em festa

Após Projota ser indicado por Fiuk ao sétimo paredão do BBB21, o cantor e seu fiel escudeiro no confinamento, Arthur, ficaram revoltados. O instrutor de crossfit prometeu que irá causar na comemoração do brother nesta quarta-feira.

“Faço questão de tocar o terror na festa dele quarta. Moleque do caramba, mimado da por**. Pipocou, não quis se expor, é isso”, reclamou Arthur. Será que o brother do BBB21 vai cumprir a ameaça?

E foi ladeira abaixo: Arthur e Projota ficaram revoltadíssimos com a indicação de Fiuk, chamaram ele de moleque, e até prometeram "tocar o terror" na festa dele. #BBB21 pic.twitter.com/d0nCXdU6yb — No Instante – A informação agora (@NoInstante_n10_) March 16, 2021

