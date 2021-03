Festa do líder: veja os melhores momentos do evento de João no BBB21

Na noite desta quarta-feira (3/3), João Luiz promoveu a festa do líder para marcar o encerramento do seu reinado antes de mais uma prova no BBB21. Com o tema Ambiente do Professor, o evento contou com decoração que remete a carreira do participante do Big Brother Brasil na sala de aula.

A escolha do tema não foi de João. Uma vez que na semana passada o professor de geografia pediu para Tiago Leifert e a produção do BBB21 uma festa com o tema Anos 80. No entanto, a produção interferiu na escolha e acabou convencendo o brother sobre o tema que já haviam pensado para ele.

Qual o tema da festa do líder do BBB 21?

Os brothers e sisters confinados na casa do BBB21 começaram os preparativos para a festa do líder João às 20h35. O tema do evento é Ambiente do Professor, e contou com músicas dos anos 80, um pedido especial do manda-chuva. No cardápio, comidas de rua como hambúrguer, cachorro quente, croquete e doces como brigadeiro, cajuzinho e bolo de chocolate.

Poucos antes de começarem a se produzir para a festa do líder João, Gilberto e Sarah conversaram no quarto cordel sobre a visão que o público pode ter deles dois. “Eu sinceramente acho que a gente pode ser os vilões”, disse o economista. Sarah, então, repreendeu o colega de confinamento. “Eu não acho, é normal você vestir um personagem durante um tempo quando você quer conquistar uma pessoa”.

Logo depois, a produção chamou João a despensa para pegar o look da festa e alguns petiscos e bebidas. Alguns participantes fizeram um esquenta na cozinha da casa mais vigiada do Brasil, enquanto Rodolffo optou por descansar no quarto cordel e Viih Tube arrumou o cabelo no banheiro principal.

A festa do líder João começou por volta das 23h40 quando a edição do BBB21 ainda estava ao vivo. A entrada dos participantes no evento foi exibida na TV aberta. A decoração contou com uma temática sala de aula com espaço temático para recreação e até bar com bebidas variadas.

