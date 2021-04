BBB21: veja que horas começa a prova do líder hoje (8/4)

Falta menos de um mês para o fim do BBB21, e nesta quinta-feira (8/4) é dia de mais uma prova do líder na casa mais vigiada do Brasil. Os brothers e sisters vão competir pela coroa que confere direito a imunidade, além do poder supremo de indicar um concorrente ao paredão, cinema do líder para três convidados e festa do líder . Veja que horas começa a prova do líder no BBB e como assistir ao vivo.

Prova do líder no BBB21 hoje?

A décima primeira prova do líder do BBB21 vai começar hoje a partir das 23h05 (horário de Brasília) em edição ao vivo apresentada por Tiago Leifert na Globo. O programa vai ao ar logo após a exibição do penúltimo capítulo de Amor de Mãe, novela escrita por Manuela Dias e protagonizada por Regina Casé, Adriana Esteves e Taís Araújo.

O que tem hoje, quinta-feira (8/4) no BBB21? A edição de hoje também vai mostrar o resumo da festa da líder Viih Tube, que comemorou a sua primeira liderança no Big Brother Brasil com o tema festa infantil. Além disso, a produção vai mostrar o que os participantes andaram falando na casa mais vigiada do Brasil durante o dia, além de exibir o VT do último eliminado, Rodolffo.

Como vai ser a prova do líder hoje?

A prova do líder no BBB21 acontece toda quinta-feira e conta com dinâmica diferente a cada semana. A produção ainda não revelou como será a disputa, mas durante o Plantão BBB apresentado por Ana Clara Lima nas tardes da Globo, um spoiler pode ser mostrado para o público.

Prova do líder vai ter veto?

Na prova do líder de hoje (quinta-feira, 8/4) Viih Tube não terá direito ao veto. Isso porque, na última prova do líder, o apresentador Tiago Leifert não informou ao público sobre se o vencedor teria direito a tirar um competidor da próxima disputa pela coroa do Big Brother Brasil.

Quem é o atual líder?

Viih Tube é a atual líder do BBB21. A sister venceu uma prova individual de resistência em que os participantes tinham que ficar em uma pista de dança, dançando enquanto uma música estivesse tocando. Após o fim da canção, um cronômetro era acionado em um telão gigante (com look da vez) e os participantes precisavam montar o look de uma marca patrocinadora com peças de quebra-cabeça, apertar o botão e retornar para a pista de dança.

Como assistir o BBB21 ao vivo?

Você pode acompanhar o BBB21 ao vivo 24 horas por dia diretamente da sua televisão. Basta assinar uma das opções disponíveis do pay-per-view. Confira:

Globoplay – você pode assistir o BBB21 na plataforma streaming da Globo, a Globoplay. O pacote que custa R$ 22,90 permite acompanhar o reality show 24 horas por dia em uma das 11 câmeras disponíveis no aplicativo para celular ou SmarTV.

na plataforma streaming da Globo, a Globoplay. O pacote que custa R$ 22,90 permite acompanhar o reality show 24 horas por dia em uma das 11 câmeras disponíveis no aplicativo para celular ou SmarTV. TV por assinatura – na segunda opção, o assinante do pay-per-view tem direito a um mosaico com 4 câmeras exclusivas. É possível selecionar apenas uma e assistir no modo tela cheia. Além disso, a operadora disponibiliza funções interativas no controle remoto para tornar a experiência do cliente mais divertida. O pacote também custa R$ 22,90, adicionados ao atual pacote de canais já contratados.

Acompanhe o Big Brother Brasil no DCI.