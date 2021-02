BBB21: veja que horas começa o paredão hoje, terça (16/2)

Terça-feira é dia de eliminação no Big Brother Brasil. Nesta semana, Nego Di, Sarah ou Fiuk estão no paredão e um deles dará adeus ao reality. A transmissão do BBB21 nesta terça-feira (16), começa hoje às 22h40, dia 16 de fevereiro de 2021.

O que tem no programa hoje?

Nesta terça, Fiuk, Nego Di ou Sarah vão deixar o BBB21 e com isso, o sonho de levar para casa o prêmio de R$1,5 milhão. Os três emparedados receberam o voto do público, e são os fãs do reality quem decide quem deve ficar e quem já está fazendo ‘hora extra’ no programa da Globo.

Para começar, Tiago Leifert vai apresentar para o público como foi o dia dos brothers, e principalmente o trio de emparedados do terceiro paredão da casa. Em seguida, o apresentador vai conversar com os dezessete participantes.

O público também vai relembrar como foi feita a formação do paredão, em que Karol Conka (líder) indicou Sarah, Nego Di foi ‘puxado’ pela sister e Fiuk o mais votado da casa. Na dinâmica de domingo (14), os indicados ao paredão não tiveram a chance de escapar com o Bate Volta.

Também neste terceiro paredão nenhum dos participantes foi pelo Big Fone. Nesta semana a produção decidiu dar um tempo das ligações que costumam mudar o rumo do jogo e deixou nas mãos dos brothers decidir como o paredão seria formado.

Como votar no paredão do BBB21?

Para votar no paredão, basta ter acesso ao Gshow, site oficial do programa e selecionar quem quer que seja eliminado. Para escolher em que votar, é necessário ter uma conta da Globo, que é gratuita, e usar o endereço de e-mail, Facebook ou então o Google. Não é preciso se cadastrar outras vezes e pode-se votar quantas vezes quiser para quem eliminar nesse paredão entre Fiuk, Sarah e Nego Di.

