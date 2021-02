Enquete BBB21: resultado parcial já indica 3º eliminado

No domingo, dia 14, foi formada a terceira berlinda da nova edição do Big Brother Brasil com Sarah, Nego Di e Fiuk. Um deles deixará o programa na próxima terça-feira (16) e se despedirá do prêmio de R$1,5 milhão. Quem será o novo eliminado? A parcial da enquete BBB21 do Jornal DCI já indica o nome do brother que deve deixar o confinamento.

Resultado parcial

Segundo a parcial da enquete “Quem deve ser eliminado do BBB21?” do Jornal DCI, Nego Di é o participante que deixará o programa na noite de eliminação. O humorista é unanimidade e o mais votado para sair até agora, somando 96.03%.

De acordo com a enquete, Sarah e Fiuk podem respirar aliviados pois estão fora de perigo. O filho de Fábio Jr tem até o momento apenas 1.93% dos votos na enquete e brasiliense tem 2.04%. Aparentemente, este paredão não será acirrado, já que os fãs do BBB21 claramente tem um desafeto entre os três participantes que estão na berlinda da semana.

Confira a enquete “Quem deve ser eliminado do BBB21?” clicando aqui.

Paredão desta semana no BBB21

O paredão desta semana é triplo e foi formado sem a prova bate e volta, ou seja, ninguém teve chance de escapar. Sarah acabou na berlinda por ser a indicação da líder Karol Conká, mas a sister teve uma vantagem, pôde contra atacar e emparedar alguém: a ‘espiã’ da edição resolveu levar Nego Di para a berlinda.

Fiuk foi o mais votado da casa, o cantor recebeu 5 votos no total e acabou se tornando o terceiro emparedado desta semana no BBB21.

Leia também: profissão da mãe explica lado ‘espiã’ de Sarah

