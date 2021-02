BBB21: veja que horas começa o programa hoje (13/02)

O BBB21 neste sábado (13), começa logo depois da novela das nove a ‘A Força do Querer’, na Globo. O programa é apresentado por Tiago Leifert com direção geral de Rodrigo Dourado e Boninho. O programa vai mostrar um resumo de como foi a prova do Anjo de ontem.

Aos sábados, o BBB21 começa às 22:40 logo após a reprise de ‘A Força do Querer’, novela em que Fiuk e Carla Diaz, que estão no reality, aparecem. O programa ao vivo pode sofrer alterações em seu horário tanto para mais como para menos.

O reality é exibido diariamente na semana às 22:40, e com início mais tardio às quartas-feiras que se inicia às 23h45, após o Segue o Jogo. Durante o final de semana, o programa começa depois da novela e aos domingos depois do ‘Fantástico’.

O que tem hoje no BBB21?

Com o comando de Tiago Leifert, o programa vai mostrar como foi a prova do Anjo no BBB21, em que Caio venceu. Além disso, o brother colocou Camilla e Fiuk no castigo do Monstro.

O público do BBB21 também vai poder ver um resumo das últimas 24 horas dos participantes na casa, as brigas, conversas e especulações dos confinados. No site oficial os fãs do programa vão poder saber mais sobre a festa desta semana.

Como vai funcionar o paredão deste domingo (14/2)?

Ao longo da edição a dinâmica do paredão pode variar e por isso, Tiago Leifert explicou como seria nesta semana no BBB21. Para começar, Karol Conka, líder da semana, vai poder indicar um dos colegas direto para berlinda.

Diferente dos últimos paredão, desta vez eles não vão ter a ajuda do Bate Volta. “Paredão triplo sem prova bate e volta para eles não se acostumarem”, disse Leifert, bem-humorado.

Ainda nesta semana, eles não vão ter o Big Fone para ajudar (ou atrapalhar) no jogo. Por isso, apenas no dia da formação os emparedados vão ser conhecidos.

Mas o contra-golpe está de volta! Isso quer dizer que, quem for indicado pelo líder vai poder escolher algum dos colegas para ir com ele no paredão e deixar o público decidir quem merece permanecer na casa e lutar pelo prêmio de R$1,5 milhão.