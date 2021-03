Pijama McDonald’s BBB21: veja como comprar peças

Na semana passada, sábado (13), os brothers se divertiram em uma comemoração especial do McDonald’s. Os confinados ganharam roupas confortáveis da marca, se divertiram e receberam muitos lanches. Desde então, muita gente ficou curiosa sobre os pijamas do McDonald’s que os confinados do BBB21 usaram durante a festança. Você sabia que eles estão disponíveis para venda?

Na linha de pijamas que o McDonald’s está vendendo, e foram usados pelos brothers do BBB21, estão quatro modelos de camisetas, três tipos de meias e dois modelos de tapa-olhos.

Pijama McDonald’s BBB21 – Como comprar?

Como funciona: os itens da coleção são exclusivos, a única forma de você adquirir uma das peças é comprando pelo aplicativo do Ifood de forma separada, ou seja, apenas uma das peças, ou no pedido de um combo da promoção intitulada conhecida como Méqui BBBox – Edição Limitada Festa do Pijama.

- PUBLICIDADE -

O site oficial da promoção dos pijamas do McDonald’s divulgados no BBB21 (https://bbboxpijamas.com.br/), informa que o envio dos produtos é de forma sortida, não é permitido escolher a estampa que vai receber. Do dia 14 a 19 de março, o cliente que comprava o “Combo dos brothers” recebia um dos modelos de meias. Dos dias 20 a 26 de março estão sendo enviados camisetas aos clientes e a partir do dia 27 de março, chegará a vez do tapa-olho da marca. A empresa não divulgou até quando a promoção ficará disponível.

Para conferir se o McDonald’s da sua cidade tem a opção de comprar o box especial que vem com um pijama igual dos confinados do BBB21, entre no link https://cupons.mcdonalds.com.br/pijamasbbb e confira as lojas que estão participando da promoção. Nesta semana, em que estão disponíveis os envios das camisetas, os preços variam entre R$ 99,90 e R$ 149,90. Na próxima semana, a de receber tapa-olho, os valores sofrerão alteração e o aplicativo estará com combos disponíveis a partir de R$ 74,90.

Veja também:

Juliette e Fiuk brigam após jogo da discórdia