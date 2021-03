Prova do líder do BBB 21: 4 brothers abandonam disputa

A prova do líder desta semana do BBB 21 é de resistência. Na competição pela liderança e um carro novinho da Fiat, os brothers se dividiram em duplas, um fica responsável por uma alavanca e o outro sentado em um banco com o cinto de segurança afivelado enquanto a plataforma gira em uma pista de teste, porém há trocas de funções durante a prova. A disputa começou na noite de quinta-feira (18) e já se aproxima das 12 horas de disputa.

Todas as seis duplas aguentaram a madrugada de sexta (19), mas no período da manhã, alguns começaram a desistir da oitava prova do líder do BBB 21. Confira quem saiu e quem continua na disputa.

Qual foi a primeira dupla a desistir da prova do líder do BBB 21?

Carla Diaz e Fiuk foram os primeiros a saírem da prova e por isso estão no paredão da semana. Tiago Leifert informou o público, assim como os confinados, as regras da disputa, e avisou que a primeira dupla eliminada já estaria no novo paredão da temporada.

O brother disse que estava sofrendo por conta da vontade de fazer xixi: “minha bexiga está estourando”. Por volta das 8h30 da manhã de sexta (19), o cantor pediu para desistir da prova do líder no BBB 21 e Carla aceitou.

Viih Tube e Thaís desistiram

A youtuber e a dentista aguentaram mais que Fiuk e Carla Diaz, Viih Tube reclamou muitas vezes que queria sair. A sister disse que estava com dores no joelho, frio e vontade de fazer xixi, mas a pedido de Thaís, continuou resistindo. Depois de mais algumas horas, perto das 11h, a dupla acabou deixando a oitava prova do líder do BBB 21.

João e Camilla também abandonaram a prova

A dupla foi a terceira a deixar a área de provas e desistir de tentar vencer a prova de resistência do BBB 21. Cerca de meia hora após Viih Tube e Thaís saírem, a influenciadora digital e o professor de geografia abandonaram a disputa.

Quem ainda está na disputando a oitava prova do líder do BBB 21: Gilberto e Sarah, Rodolffo e Caio, Juliette e Pocah.

Até que horas vai a prova do líder do BBB 21?

Tiago Leifert informou, apenas o público, que a disputa pela liderança tem hora para acabar. O apresentador disse que se quando o programa ao vivo desta sexta-feira (19) começar, os brothers ainda estiverem na disputa de resistência, uma rodada especial será realizada para definir a dupla vencedora.

Após uma das duplas vencer, haverá uma nova dinâmica para definir quem entre eles será o líder e levará o carro prêmio da disputa. No entanto, os dois estarão imunes, já que chegaram a final da prova do líder desta semana do BBB 21.