BBB21: festa de ontem tem acerto de contas de Juliette e Viih Tube

A festa de ontem do BBB21 foi em homenagem ao líder Gilberto. Com muito brilho, animação, cores e música pop, a comemoração agitou a casa e agradou muita gente. A festança ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter e na casa gerou preocupação quando acabou ainda na madrugada de quinta (25), já que geralmente as festas no reality show terminam apenas de manhã. Também rolou acerto de contas entre sisters, performance e muito mais. Confira o resumo do BBB:

BBB21 festa de ontem

A Festa Rainbow começou com uma das canções de O Fantasma da Ópera tocando, como pediu Gilberto em papo com Tiago Leifert no confessionário do reality show, enquanto combinavam os preparativos da festa. E claro que em uma festa do pernambucano não podia faltar Britney Spears! O brother performou a música “Oops! … Did It Again” no palco da comemoração.

Além disso, a festa de ontem BBB21 também contou com beijo. Thaís e Fiuk voltaram a ficar no confinamento, é comum que a dupla geralmente só beije durantes as festas e foi isso que aconteceu.

🌹O FANTASMA DA ÓPERA TA AQUI SIM! Dando uma carreira a Andrew Lloyd Webber, a festa do Gilberto abriu com o clássico "The Phantom of the Opera" #BBB21 pic.twitter.com/aTckY6GnWY — Broadway Meme ☂ (@BwayMeme) March 25, 2021

Gil performando Britney, esse é o Tweet 🥺🌈✨ CACHORRADA DO GIL pic.twitter.com/s001z1IvEZ — Gilberto Nogueira 🎓 (@gilnogueiraofc) March 25, 2021

Acerto de contas de Viih Tube e Juliette

Viih Tube colocou a maquiadora na parede durante a festa de ontem do BBB21. A youtuber quis discutir como está o relacionamento de amizade entre as duas, que não está em seu melhor momento devido algumas conversas na casa sobre jogo e votos.

“Toda vez, toda vez, toda vez que alguma coisa entre eu e você fica mal-entendida, fica ruim, eu tenho que ir falar com você, eu tenho que ir resolver, eu tenho que perguntar, eu tenho que ir conversar. Eu estou cansada, cansada. Também tem que vir de você, tem que ser algo recíproco”, reclamou a sister. A youtuber continuou o desabafo durante a festa de ontem do BBB21 e disse que gostaria de ter recebido alguma atenção da paraibana em relação ao seu bem estar, Viih Tube disse que Sarah conferiu se ela estava bem e Juliette não.

“Eu pensava que você estava com raiva de mim”, disse a maquiadora. “Eu não estava, estava esperando você vir falar comigo”, respondeu a confinada. “Estava pensando que você estava muito magoada. Tentei cruzar o olhar com você e você não viu”, justificou Juliette. “Eu não sei fingir. Então esperei você vir e falar: ‘Viih, a gente não está bem, o que está acontecendo? Desculpa ter te magoado’. Foi o que eu esperei”, declarou a youtuber durante a festa de ontem do BBB21.

Gilberto e Juliette na festa de ontem BBB21

Apesar de ter conversado com Sarah e Caio sobre possivelmente poder vetar Juliette da prova do líder, Gilberto se declarou para a amiga. O brother relembrou o paredão em que esteve ao lado da paraibana e comentou: “tu me aperreia mulher, mas eu te amo”. “Eu também”, repetiu Juliette várias vezes.

Brothers ficaram assustados

A festa de ontem do BBB21 terminou pouco antes do amanhecer, o que não costuma acontecer. Geralmente as comemorações ficam até o amanhecer, mas a produção resolveu encerrar a atividade antes, o que preocupou alguns confinados que começaram a especular o motivo para a festa do líder terminar cedo. Alguns chegaram a citar a pandemia do covid-19, já que Tiago Leifert falou sobre o assunto na noite de terça (23). A voz do big boss então conversou com os participantes e disse que estava tudo bem, para que todos descansassem e fossem dormir.