Queridômetro BBB21: emoji de cobra e climão; veja a avalição dos participantes

O Queridômetro desta sexta-feira (29) ligou o alerta vermelho no BBB21. Os brothers e sisters foram ao confessionário demonstrar o humor do dia para com os concorrentes. No entanto, Lucas Penteado surpreendeu ao distribuir emoji de cobra para todos os colegas de confinamento, exceto o parceiro Nego Di (que é líder da semana).

Queridômetro BBB21 – sexta-feira (29)

Na dinâmica realizada assim que os participantes são despertados na casa mais vigiada do Brasil, o clima pesado entre alguns competidores ficou nítido. Além de Lucas ter dado emoji de cobra pra quase toda a casa, Karol Conká se mostrou incomodada com Juliette e colocou o polêmico emoji nela. Por outro lado, Juliette deu um coração para a intérprete de Tempos Insanos, mostrando ainda não ter entendido o recado.

Já Rodrolffo colocou carinha feliz para Fiuk, e recebeu uma bomba em troca. O mesmo aconteceu com Caio, que é próximo do sertanejo no BBB21. Na casa mais vigiada do Brasil também teve participante paz e amor. Kerline e Juliette deram coração para todos os colegas de confinamento.

Veja quais emojis cada participante recebeu no Queridômetro

Arcrebiano – emojis: 1 cobra, 7 corações e 11 carinhas felizes

Arthur – emojis: 1 cobra, 9 carinhas felizes e 9 corações

Caio – emojis: 1 cobra, 8 carinhas felizes e 9 corações

Camilla de Lucas – emojis: 1 cobra, 7 carinhas felizes e 11 corações

Carla Diaz – emojis: 1 cobra, 5 carinhas felizes e 13 corações

Fiuk – emojis: 1 cobra, 1 bomba, 10 carinhas felizes e 7 corações

Gilberto – emojis: 1 cobra, 6 carinhas felizes e 12 corações

João Luiz – emojis: 1 cobra, 5 carinhas felizes e 13 corações

Juliette – emojis: 2 cobras, 1 bomba e 8 carinhas felizes

Karol Conká – emojis: 1 cobra e 18 corações

Kerline – emojis: 1 cobra, 5 corações e 13 carinhas felizes

Lucas Penteado – emojis: 8 carinhas felizes e 11 corações

Lumena – emojis: 1 cobra, 6 carinhas felizes e 11 corações

Nego Di – emojis: 5 carinhas felizes e 14 corações

Pocah – emojis: 1 cobra, 7 carinhas felizes e 11 corações

Projota – emojis: 1 cobra, 7 carinhas felizes e 11 corações

Rodolffo – emojis: 1 cobra, 6 corações e 11 carinhas felizes

Sarah – emojis: 1 cobra, 7 corações e 10 carinhas felizes

Thaís – emojis: 1 cobra, 7 carinhas felizes e 11 corações

Viih Tube – emojis: 1 cobra, 8 carinhas felizes e 10 corações

Como funciona o Queridômetro?

O Queridômetro BBB21 é uma dinâmica que mede o desconforto dos participantes do reality show com uma situação ou pessoa. No confessionário, eles distribuem emojis diversos aos colegas de confinamento no ‘modo anônimo’. No entanto, após todos realizarem a atividade, a produção exibe um painel com a quantidade de cada emoji que cada um recebeu.

Normalmente o Queridômetro é feito antes do início da realização do Raio-X do BBB21, em que os brothers conversam com o público sobre as últimas 24 horas na casa mais vigiada do Brasil. Ao contrário do Queridômetro BBB21, o Raio-X só é disponibilizado ao público no site oficial do reality show no Gshow.

Lucas Penteado, que distribuiu emoji de cobra para todos os colegas de confinamento, refletiu sobre suas atitudes no BBB21 durante o Raio-X.

“Cheguei aqui não fazia ideia do que ia acontecer, como ia acontecer, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, mãe, desculpa, mas vou tentar não me segurar em nada, vou de coração e de cabeça”.