Repescagem no BBB21? Dinâmica movimenta fãs do BBB

Repescagem no BBB21? Parece pegadinha de 1 de abril (Dia da Mentira), mas nesta quinta-feira (1/4) a web ficou em polvorosa com a possibilidade da famosa dinâmica que pode trazer um participante de volta para o reality show. Atualmente, o Big Brother Brasil tem 11 participantes, mas será que é possível um jogador já eliminado retornar para a briga pelo prêmio máximo de R$ 1,5 milhão? Veja se terá repescagem no BBB.

Repescagem no BBB21

Durante a madrugada, a equipe de Juliette, participante do BBB21, divertiu os fãs ao anunciar uma repescagem no reality show da Globo. No entanto, tudo não passou de uma pegadinha de Dia da Mentira. “GENTE???? Vocês viram que vai ter repescagem no BBB? Quem vocês querem que volte?”, questionou na publicação feita no Twitter, rede social em que a advogada já soma mais de 1,6 milhão de seguidores.

Vai ter repescagem no BBB21? Falta pouco mais de um mês para um fim da vigésima primeira edição do Big Brother Brasil, mas apesar dos inúmeros pedidos dos fãs, o reality show não deve ter uma votação para trazer um eliminado de volta para o game. Isso porque, devido a pandemia de Covid-19, a realização da dinâmica seria algo inviável.

A produção do BBB21 segue preparando uma reta final emocionante e mais interativa. No próximo dia 5 de abril, após o Jornal Hoje, vai estrear na Globo o Plantão BBB, um programa que será apresentado por Ana Clara Lima para falar sobre o reality show que é apresentado por Tiago Leifert.

Paredão falso BBB21

No início de março, o BBB21 contou com a dinâmica do paredão falso. Na ocasião, um paredão quadruplo foi formado (Arthur, Caio, Carla Diaz e João Luiz) em que o público escolheu um dos indicados para ser falso eliminado e passar 2 dias em um quarto secreto assistindo a tudo que acontece no reality show.

Carla Diaz foi a escolha do público. Além das regalias de poder assistir ao BBB21 com o mesmo olhar do público, ganhou um poder do veto do anjo (em que podia anular a decisão do Castigo do Monstro ou o colar de imunidade.

Os demais emparedados também tiveram funções importantes no jogo. Arthur ganhou voto peso dois no confessionário, por ter sido o menos votado. Já Caio e João ganharam o direito de participar da prova do líder seguinte.

