Os participantes que estão com Covid no BBB 22 só serão inseridos na casa mais vigiada do país depois da liberação da equipe médica da Globo.

Quem são os participantes do BBB 22 com covid e quando estreiam

A 22ª edição do Big Brother Brasil está entre nós e, nesta segunda-feira, 17 de janeiro, o público pôde conferir os primeiros momentos da convivência entre os brothers. Além da integração entre Pipoca e Camarote, o público foi informado sobre quem são os participantes do BBB 22 com covid e quando poderão entrar na casa.

Linn da Quebrada, Jade Picon e Arthur Aguiar foram diagnosticados com covid assim que entraram no pré-confinamento do BBB. A Rede Globo promoveu diversos testes de Covid entre os participantes do BBB 22, e em uma das rodadas de testagem, no entanto, três participantes do Camarote – grupo de famosos convidados para participar do reality – testaram positivo para a doença.

Com isso, a emissora precisou mudar algumas dinâmicas já planejadas para o maior reality do país e os participantes infectados precisaram ficar de fora da estreia do programa. Mas os testes positivos não foram desclassificatórios e o trio de infectados serão colocados dentro do confinamento na próxima quinta-feira, 20 de janeiro.

De acordo com os próprios participantes, durante vídeo exibido durante o programa de estreia, todos estão bem, com sintomas leves e sendo acompanhados pela equipe responsável pela saúde dos participantes do reality.

A testagem não afetou os participantes do Pipoca, grupo de anônimos da edição, e todos os dez anunciados já estão dentro do confinamento.

Camarote e Pipoca se encontraram na estreia

Logo pela manhã, nesta segunda-feira, 17 de janeiro, todos os integrantes do Pipoca entraram para a casa mais vigiada do país. Eles já aproveitaram a piscina do reality, almoçaram e até fizeram um jogo da discórdia sem discórdia ao longo do dia.

No entanto, o elenco não estava completo e os participantes famosos foram inseridos no confinamento, ao vivo, no programa de estreia. Os confinados ainda não sabem que três dos concorrentes testaram positivo para Covid e só vão entrar no BBB 22 quando estiverem curados.

Com o time de confinados completo, a partir da próxima quinta-feira, os detalhes mais importantes do reality e que fazem a competição por R$ 1,5 milhão andar começarão a tomar conta do confinamento. Isso significa que nenhum dos nomes positivos para a Covid será prejudicado no BBB 22.

Como assistir o BBB 22?

Para acompanhar os detalhes da evolução do quadro de Covid entre os participantes do BBB 22, basta assistir ao reality. Para isso, existem duas maneiras oficiais: na TV e na Internet.

Assistir na TV é fácil, basta sintonizar no canal aberto da Globo. A novidade é como assistir o BBB 22 online, mas a resposta também é simples: no GloboPlay. O streaming oficial da Rede Globo oferece pacotes a partir de R$ 19,90 ao mês e o público tem acesso ao mesmo sinal da TV aberta e também câmeras exclusivas – estilo Pay-Per-View – de dentro do confinamento.

