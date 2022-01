Seguidores BBB 22: veja o ranking de quem ganhou mais fãs

O Big Brother Brasil mal começou e as redes sociais já estão bombando com os Seguidores BBB 22, e um jeito interessante de avaliar a popularidade dos participantes no reality é acompanhar a reação dos fãs nas redes sociais. Por isso, trouxemos a lista de quais brothers e sisters mais cresceram na internet do dia 14 a 17 de janeiro de 2022.

Ranking de seguidores BBB 22

As redes sociais já mostram a força do BBB 22. Vinicius, por exemplo, que é do Pipoca, foi o participante que mais cresceu nas redes sociais desde o Big Day, que foi transmitido na última sexta-feira (14). O cearense, em apenas 4 dias, ganhou mais de 2,3 milhões de seguidores já no BBB 22.

Além de ser o que mais cresceu nas redes desde o anúncio de todos os participantes da edição, Vinicius também quebrou o recorde de Juliette Freire e agora é o participante que chegou mais rápido ao número de 1,5 milhão de fãs no Instagram. Entre os menos populares do período estão Natália, Lucas e Eliezer – todos do grupo Pipoca.

Veja o ranking completo de seguidores no BBB 22, de acordo com o Crowdtangle:

Vinícius (+2,3 milhões de seguidores) Eslovênia (+884,2 mil seguidores) Jade Picon (+867,4 mil seguidores) Laís (+426,8 mil seguidores) Douglas Silva (+344 mil seguidores) Brunna Gonçalves (+320,8 mil seguidores no BBB 22) Jessilane (+320,7 mil seguidores) Maria (+311,1 mil seguidores) Linn da Quebrada (+302,5 mil seguidores) Bárbara (+248 mil seguidores) Tiago Abravanel (+224,8 mil seguidores) Rodrigo (+221,5 mil seguidores no BBB 22) Luciano (+212,1 mil seguidores) Paulo André (+202 mil seguidores) Naiara Azevedo (+187,9 mil seguidores) Eliezer (+164,7 mil seguidores) Pedro Scooby (+163,1 mil seguidores) Lucas (+162,5 mil seguidores) Arthur Aguiar (+162,3 mil seguidores) Natália (+157 mil seguidores)

Eslovênia ocupa a segunda posição no ranking de quem mais ganhou seguidores até agora no BBB 22: a modelo pernambucana registrou o crescimento de mais de 884 mil seguidores em seu perfil oficial. Ela tem movimentado as redes sociais desde que foi anunciada no reality por conta das brincadeiras com seu nome, que provocaram brincadeiras, inclusive, da embaixadora da Eslovênia – país europeu – no Brasil.

Sendo assim, as duas primeiras posições dos mais populares da primeira semana são ocupadas por anônimos membros do grupo Pipoca do BBB 22.

Um dos nomes mais comentados do Camarote, Jade Picon não poderia ficar de fora do ranking. Já enquanto participante do BBB 22, ela ganhou mais de 867 mil seguidores em seu perfil oficial. Ela é a participante com mais seguidores entre os confinados deste ano: só no Instagram, Jade acumula mais de 14,6 milhões de seguidores.

Instagram dos participantes do BBB 22

Crescimento nas redes foi impulsionado pelo Big Day

Os impactos do BBB 22 foi sentido pelos participantes logo no anúncio dos nomes confirmados. O Big Day, como ficou conhecido o dia do anúncio dos confinados, foi um sucesso em termos de audiência e movimentação de internautas nas redes sociais. A emissora divulgou, nesta segunda-feira (17), que o anúncio dos participantes rendeu quase 3 milhões de tweets sobre o programa e muito seguidores para BBB 22.

Além disso, outro destaque do anúncio dos seguidores foi o crescimento prático de audiência da emissora, que saltou 14% no período do anúncio e registrou pontuação maior do que o mesmo horário nas últimas 4 semanas.

Na sexta-feira, 14 de janeiro, os nomes dos participantes do BBB 22 foram anunciados, um a um, nos intervalos da programação da Rede Globo.

Como assistir o BBB 22 ao vivo e 24 horas por dia

O BBB 22 estreia nesta semana e vai ocupar a principal grande de programação da Rede Globo pelos próximos 3 meses. O programa será transmitido todas as noites na emissora, logo depois do capítulo da novela ‘Um Lugar ao Sol’. Para assistir ao reality, existem duas maneiras oficiais: na TV e na internet.

Na TV não tem segredo e para assistir ao programa basta sintonizar um aparelho televisor no canal aberto da Rede Globo. O programa será exibido conforme detalhes acima e vai mostrar os principais acontecimentos do dia e as provas e dinâmicas ao vivo.

Mas essa não é a única maneira de acompanhar o reality. Na internet, é possível assistir ao programa no GloboPlay – o serviço de streaming oficial da emissora. Por lá, com planos a partir de R$ 19,90 ao mês, o assinante tem acesso ao mesmo sinal da TV Globo, onde pode assistir a programação da emissora, e câmeras exclusivas e 24 horas de dentro do confinamento (estilo Pay-Per-View).

