BBB 22: novelas de Jonathan Azevedo novelas, cotado para reality

O ator Jonathan Azevedo, 35 anos, apareceu em listas de possíveis participantes do BBB 22. O famoso se pronunciou e disse que não estará no reality show, mas isso não impediu o público de ficar com curiosidade sobre a vida e carreira do famoso, como sobre as novelas de Jonathan Azevedo.

Novelas de Jonathan Azevedo

A primeira novela em que Jonathan Azevedo apareceu foi Páginas da Vida, em 2006. O ator interpretou Edson no folhetim de Manoel Carlos da TV Globo. No Aqui Não Há Quem Viva (2006).

Em 2007, Jonathan Azevedo atuou em uma novela da Record, Vidas Opostas e no mesmo ano apareceu em Cidade dos Homens e depois no curta-metragem Sete Minutos. Em 2008, ele atuou no filme Meu Nome Não é Johnny e também retornou aos estúdios Globo, para participar de um episódio da série Faça sua História, estrelada por Vladimir Brichta, que interpretava um taxista.

Ainda falando de 2008, a agenda do ator não parou. Jonathan Azevedo apareceu na novela Chamas da Vida da Record, além dos filmes Verônica e Feliz Natal.

No ano seguinte, ele trabalhou em Força-Tarefa da TV Globo e Bela, a Feia da Record. Em 2010, atuou em A Última Casa de Ópio, A Distração de Ivan, 400 Contra 1: Uma História do Crime Organizado e Tal Filho, Tal Pai.

Em 2011, interpretou Lino na novela Insensato Coração e começou sua participação em Malhação, em que viveu Luciano Simões, o Fôjo, até 2012. Depois de mais alguns filmes, ele trabalhou na novela A Força do Querer (2017) e viveu Sabiá, um de seus personagens mais marcantes. Depois, Jonathan Azevedo foi chamado para atuar em Ilha de Ferro (2018 - 2019) e na novela Verdades Secretas 2 (2021) como Eurípedes.

Quando estreia o BBB 22

O BBB 22 estreia no dia 17 de janeiro, uma segunda-feira. Neste ano, quem apresenta o reality é Tadeu Schmidt, que assumiu a posição após a saída de Tiago Leifert da Rede Globo.

Dani Calabresa assume o CAT BBB no lugar de Rafael Portugal, que deixou a atração por não concordar com o contrato de exclusividade proposto pela emissora. Outro quadro de humor é o Big Terapia’, que terá o comando do humorista Paulo Vieira.

