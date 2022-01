BBB com mais seguidores: os 20 mais populares nas redes sociais

Vigésima segunda temporada do reality estreia no dia 17 de janeiro de 2022.

Grandes números nas redes sociais são almejados por quem quer continuar relevante no meio artístico e na vida de influenciador digital depois de participar de um reality show como o Big Brother Brasil. Em breve, o público acompanhará uma temporada nova da atração da TV Globo e novos fenômenos podem surgir, como Juliette, a ex-BBB com mais seguidores da história do programa.

Aos curiosos, o DCI reuniu uma lista com 20 ex-participantes que possuem milhões de fãs no Instagram. Apesar de ter nomes de alguns homens, o compilado é majoritariamente feminino e mostra que as ex-BBBs mulheres foram as que mais conquistaram público.

Juliette é ex-BBB com mais seguidores –

A paraibana Juliette era do time dos anônimos e conseguiu derrotar todos os participantes de sua edição. Atualmente a grande vencedora do BBB 20 soma 33 milhões de seguidores no Instagram e é a ex-participante do reality que mais conquistou fãs nas redes sociais.

Total de seguidores: 33 milhões no Instagram

Sabrina Sato

Muita gente não lembra, mas Sabrina Sato começou a carreira na Globo e participou do BBB 3. Ela foi a oitava eliminada da temporada e depois ganhou espaço em outras emissoras, como a Rede TV, Band e Record. Sabrina Sato soma atualmente no Instagram 31 milhões de seguidores.

Total de seguidores: 31 milhões no Instagram

Grazi Massafera

Grazi Massafera fez carreira como atriz, mas ficou conhecida lá trás, no BBB 5. Grazi foi vice-campeã de sua edição e perdeu o grande prêmio para Jean Willys. Ela tem 24,5 milhões de seguidores no Instagram e é a terceira ex-BBB com mais fãs na rede social.

Total de seguidores: 24,5 milhões de seguidores no Instagram

Rafa Kalimann

Do BBB20, Rafa Kalimann participou da primeira edição que introduziu participantes já famosos e conhecidos do público. Ela foi vice-campeã da edição e perdeu a coroa para Thelma Assis. A influenciadora digital tem 22,5 milhões seguidores no Instagram.

Total de seguidores: 22,5 milhões de seguidores no Instagram

Viih Tube é uma das ex-participantes do BBB com mais seguidores

Viih Tube está na mídia desde a infância, é atriz, influenciadora digital e youtuber. Viih Tube participou do BBB 21 e foi a décima terceira eliminada do programa. Ela soma atualmente no Instagram 21,9 milhões de seguidores.

Total de seguidores: 21,9 milhões de seguidores no Instagram

Boca Rosa

Um dos nomes mais famosos da edição de 2020, a influenciadora digital e empresária do ramo da beleza Boca Rosa tem 16,9 milhões seguidores no Instagram até o momento. Ela foi a quinta eliminada da temporada e perdeu a disputa pela permanência para Felipe Prior e Flayslane.

Total de seguidores: 16,9 milhões de seguidores no Instagram

Pocah é uma das ex-participantes do BBB com mais seguidores

A cantora Pocah esteve no Big Brother Brasil 2021 e quase alcançou a final, ela foi a décima quinta eliminada da edição e foi longe no programa. No Instagram, a funkeira tem 15,4 milhões de seguidores.

Total de seguidores: 15,4 milhões de seguidores no Instagram

Manu Gavassi

A cantora e atriz Manu Gavassi fez história no programa, Manu esteve no BBB 20 e fez parte do paredão que entrou para o Guinness Book: 1,5 bilhão de votos foram contabilizados no paredão de Manu, Prior e Mari Gonzalez, um recorde na história do programa. No Instagram, Manu tem 15,2 milhões de seguidores.

Total de seguidores: 15,2 milhões de seguidores no Instagram

Gil do Vigor

Gil do Vigor foi um dos nomes mais comentados da edição de 2021 do reality show. O pernambucano tinha uma vida estritamente acadêmica e hoje trabalha com marcas famosas nas redes sociais, televisão, entre outras mídias. Atualmente ele soma 14,7 milhões de seguidores no Instagram.

Total de seguidores: 14,7 milhões de seguidores no Instagram

Gabi Martins

A cantora Gabi Martins chegou no programa como membro do camarote em 2020 e durou um bom tempo no reality, ela conseguiu ficar bem longe do paredão por meses. No Instagram, a dona do hit “Neném” tem 12,4 milhões de seguidores.

Total de seguidores: 12,4 milhões de seguidores no Instagram

Camilla de Lucas

Além de ser influenciadora digital, Camilla de Lucas também se tornou apresentadora. Ela começou a carreira com vídeos na internet e foi chamada para o BBB 20 como uma das convidadas do camarote. Atualmente Camilla de Lucas tem 11 milhões de seguidores no Instagram.

Total de seguidores: 11 milhões de seguidores no Instagram

Mari Gonzalez é uma das ex-BBB com mais seguidores

Uma das personagens mais marcantes do Big Brother Brasil 2020, a ex-Panicat Mari Gonzalez trabalha como influenciadora digital e dá altas dicas para o público sobre a vida fitness. Ela tem 10,5 milhões seguidores no Instagram.

Total de seguidores: 10,5 milhões de seguidores no Instagram

Hariany é uma ex-BBB com mais seguidores que outros participantes

Hariany Almeida era uma das favoritas ao grande prêmio do BBB19, no entanto, a jovem foi expulsa do programa pouco antes da final, acusada de agressão por empurrar Paula Von Sperling, que acabou vencendo a temporada. Pouco depois, a famosa participou da fazenda e foi coroada vice-campeã. Hari tem 10,2 milhões de seguidores no Instagram

Total de seguidores: 10,2 milhões de seguidores no Instagram

Carla Diaz

A atriz Carla Diaz esteve no camarote do BBB 21 e foi a sétima eliminada da temporada. Pouco antes, ela foi a vencedora do paredão falso, que a levou a um quarto separado, em que pôde observar os colegas pelas câmeras do Pay Per View. A famosa tem 9,8 milhões de seguidores no Instagram.

Total de seguidores: 9,8 milhões de seguidores no Instagram

Ana Clara está na lista de ex-BBBs com mais seguidores

Do BBB 18, Ana Clara é uma das ex-participantes do reality show mais amadas pelo público até hoje. A jovem conseguiu espaço como apresentadora na Globo, Viva e no Rede BBB. Na nova temporada do programa, ela estará a frente do Big Brother Brasil – A Eliminação da Multishow ao lado de Bruno de Lucca. No Instagram ela tem 9,6 milhões de seguidores.

Total de seguidores: 9,6 milhões de seguidores no Instagram

Rodolffo Matthaus

O cantor sertanejo Rodolffo Matthaus faz dupla com Israel Ribeiro e já foi casado com Rafa Kalimann. Rodolffo participou do Big Brother Brasil 2021 e foi o nono eliminado da temporada. No Instagram, o dono do hit Batom De Cereja tem 9,6 milhões de seguidores.

Total de seguidores: 9,6 milhões de seguidores no Instagram

Munik Nunes

Munik Nunes venceu o BBB 16 quando tinha apenas 19 anos. Ela é uma das ex-BBBs com o maior número de seguidores no Instagram e atualmente soma 9,3 milhões de fãs na rede social.

Total de seguidores: 9,3 milhões de seguidores no Instagram

Lucas Penteado

Também do BBB 21, o ator Lucas Penteado conseguiu muitos trabalhos após o programa. Ele não chegou a ser eliminado em nenhum paredão marcante, pois desistiu do reality logo nas primeiras semanas de confinamento. Atualmente ele tem 8,5 milhões de seguidores no Instagram.

Total de seguidores: 8,5 milhões de seguidores no Instagram

Sarah Andrade é umas das ex-BBB com mais seguidores no Instagram

Membro do time dos pipocas no BBB 21, a participação de Sarah no programa é bastante lembrada. Estrategista no jogo, ela ficou conhecida como “espiã” no reality show e ganhou uma grande quantidade de fãs rapidamente no Instagram. Atualmente, Sarah tem 8,4 milhões de seguidores

Total de seguidores: 8,4 milhões de seguidores no Instagram

Pyong Lee

O ilusionista, influenciador digital e youtuber Pyong Lee participou do Big Brother Brasil 2020. Ele foi o oitavo eliminado do programa e se tornou pai enquanto ainda estava no confinamento. Durante um almoço do anjo, o famoso conheceu o filho Jake por vídeo. Ele tem 7,9 milhões de seguidores no Instagram.

Total de seguidores: 7,9 milhões de seguidores no Instagram

Leia também

Vai ter plateia BBB 22? Globo decide formato das eliminações