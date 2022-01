Participante BBB 22: Pedro Scooby é confirmado no Camarote

Mais um participante do BBB 22 confirmado: Pedro Scooby está confirmada na edição. O surfista faz parte do Grupo Camarote e disputará o prêmio de R$ 1,5 milhão contra anônimos e famosos a partir da próxima segunda-feira, 17 de janeiro. Quem é Pedro Scooby, participante do BBB 22 O surfista Pedro Scooby tem 33 anos […]

Mais um participante do BBB 22 confirmado: Pedro Scooby está confirmada na edição. O surfista faz parte do Grupo Camarote e disputará o prêmio de R$ 1,5 milhão contra anônimos e famosos a partir da próxima segunda-feira, 17 de janeiro.

Quem é Pedro Scooby, participante do BBB 22

O surfista Pedro Scooby tem 33 anos e é natural do Rio de Janeiro (RJ), cidade pela qual é apaixonado. Ganhou o apelido Scooby em função da semelhança com o personagem do desenho animado “Scooby Doo”. Iniciado no esporte aos 5 anos, é adepto do free surf e um dos principais nomes das ondas gigantes no mundo.

Pai de três filhos, é casado e percorre o mundo atrás de desafios em seu lugar preferido, o mar. Foi eleito por uma revista como o melhor freesurfer de 2012 e, no mesmo ano, ganhou o prêmio de melhor tubo, por um swell histórico no Taiti, em uma outra premiação. Ainda em 2012, participou do reality ‘Nas Ondas’, exibido no ‘Esporte Espetacular’. E em 2014, ganhou uma série no canal OFF, chamada ‘Pedro Vai Pro Mar’, na qual mostra sua rotina de viagens, aventuras e muito surfe.

Acostumado a encarar grandes desafios, Scooby avalia que o mais importante é ter o pé no chão, amor no coração e estar cercado de pessoas que o amam. No Big Brother Brasil, assim como na vida, ele adianta que não vai levar o espírito competitivo. “Sou um cara que gosta de viver”, afirma. Habituado à liberdade, os limites do confinamento podem incomodá-lo. Mas as festas serão momentos de muita diversão para ele, que diz ser da noitada e adianta que gosta de curtir.

Para Scooby, o Big Brother Brasil é uma chance de aproveitar uma experiência diferente de tudo o que já fez. E deixa claro que não pretende disputar: “Ali é uma convivência pessoal, não uma corrida que, quando acaba, cada um vai para o seu lado”.

Participante BBB 22: conheça Eslovênia, do ‘Pipoca’

Quando será a estreia e como assistir o BBB22

A estreia do BBB 22 está marcada para esta segunda-feira, dia 17 de janeiro. O programa será exibido depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’, às 22h40 (horário de Brasília). No primeiro dia, o público vai conhecer todos os participantes do BBB 22 e conferir as primeiras interações entre eles.

Para assistir o reality na TV, é só sintonizar no canal aberto da Rede Globo. Já para quem prefere assistir na internet, é preciso ter uma conta do GloboPlay – o streaming oficial da Rede Globo. A plataforma oferece assinaturas a partir de R$ 19,90 ao mês e o usuário tem acesso ao mesmo sinal da TV, além das câmeras ao vivo mostrando a convivência dos participantes do BBB 22.

Programação do BBB

Domingo: paredão

Segunda: jogo da discórdia

Terça: eliminação

Quarta: festa do líder

Quinta: prova do líder

Sexta: festa com show ao vivo

Sábado: prova do anjo

Conheça também a história do Big Brother Brasil