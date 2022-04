Como está a porcentagem da votação do BBB 22 hoje: confira as parciais atualizadas - Foto: Reprodução/Instagram/@tadeuschmidt/Globo

Arthur Aguiar como provável campeão da temporada é como está a porcentagem da votação do BBB 22 hoje, segunda-feira (25), às vésperas da grande final do reality show comandado por Tadeu Schimdt. Porém, nas redes sociais o finalista mais querido do público é Paulo André. O resultado definitivo será divulgado na noite de terça-feira (26), após o encerramento da votação do Gshow.

Enquete BBB 22: Arthur, Paulo André ou Douglas, quem vai ganhar?

Como está a porcentagem da votação do BBB 22 hoje

Arthur é apontado pelas parciais do UOL, DCI e Folha de São Paulo como o vencedor da temporada. A porcentagem do brother na votação do BBB 22 hoje é a maior nas três enquetes.

No UOL, 137 mil votos foram somados pelo sistema até agora e 64,92% deles são de Arthur. Com uma larga diferença da liderança de Arthur, Paulo André vem em segundo com 29,94%. Douglas está na lanterna com apenas 5,13% dos votos para vencer.

No DCI, o cenário é o mesmo: Arthur em primeiro, Paulo André em segundo e Douglas Silva em último. As porcentagens dos brothers são 82,11%, 14,95% e 2,87%, respectivamente, e no total foram somados mais de 82 mil.

Na Folha de São Paulo, 57% dos mais de 3800 votos computados são de Arthur. Paulo André vem na vice-liderança com 34% e Douglas assume a lanterna com 9% – As parciais foram consultadas entre às 11h30 e 12h00 desta segunda (26) e serão atualizadas ao longo do dia.

Redes sociais

Na conta do Twitter do jornalista Hugo Gloss, 52 mil votos foram contabilizados até o meio-dia de hoje na votação do BBB 22. Desses números, 70,60% pertencem a Paulo André, 23,50% a Arthur e apenas 5,90% são os votos a favor de Douglas Silva.

No Vai Desmaiar, que tem mais de 31 mil votos, Paulo André aparece com 74,30%, Arthur Aguiar tem 19,80 e Douglas soma 5,90.

Na página do Web TV Brasileira, dos 24 mil votos computados, 72,80% estão do lado de Paulo André, 21,90% preferem Arthur campeão e Douglas tem apenas 5,30%

Em comparação, é bom lembrar que os indicativos das parciais de portais tem sido mais assertivas nesta temporada do que das redes sociais.

Brothers vão se reencontrar após final

Após a grande final, os participantes da temporada vão se reencontrar no “BBB dia 101”, programa especial para lavar a roupa suja. O episódio especial será na quinta-feira, dia 28 de abril, após a novela Pantanal. De acordo com a programação oficial da Rede Globo, o reencontro será exibido a partir das 22h35 e ficará até as 23h50 no ar. Ou seja, será 1 hora e 15 minutos de muito debate entre os ex-confinados.

O Dia 101 também aconteceu na edição do ano passado, veja como foi o reencontro:

Como foram os paredões da edição?

No total, dezoito berlindas foram realizadas nesta temporada do reality show. Dezessete delas foram verdadeiras e uma falsa. Com exceção da última berlinda, todas as formações foram realizadas por meio dos votos da casa, indicações, contragolpes, entre outras dinâmicas determinadas pela produção.

O último paredão não foi formado desta maneira, pois foi realizado entre os participantes que sobraram após a disputa da última prova da temporada, que foi vencida por Paulo André e garantiu a primeira vaga na final da edição para o atleta.

Dezessete participantes foram eliminados, uma sister (Maria) foi expulsa e um brother (Tiago Abravanel) desistiu do programa.

Após ler como está a porcentagem da votação do BBB 22 de hoje da final, relembre:

Primeiro paredão: Natália, Luciano e Naiara Azevedo: Luciano foi eliminado

Segundo paredão: Rodrigo, Jessilane e Natália: Rodrigo foi eliminado

Terceiro paredão: Naiara Azevedo, Douglas Silva e Arthur Aguiar: Naiara foi eliminada

Quarto paredão: Arthur Aguiar, Bárbara e Natália: Bárbara foi eliminada

Quinto paredão: Brunna Gonçalves, Gustavo e Paulo André: Brunna foi eliminada

Sexto paredão: Arthur Aguiar, Larissa e Linn da Quebrada: Larissa foi eliminada

Sétimo paredão: Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane: Jade Picon foi eliminada

Oitavo paredão: Gustavo, Pedro Scooby e Vinícius: Vinícius foi eliminado

Nono paredão: Douglas Silva, Eliezer e Laís: Laís foi eliminada

Décimo paredão: Lucas, Paulo André e Pedro Scooby: Lucas foi eliminado

Décimo primeiro paredão: Douglas Silva, Eslovênia e Paulo André: Eslovênia foi eliminada

Décimo segundo paredão foi falso: Arthur Aguiar, Gustavo e Linn da Quebrada e Eliezer: Arthur venceu

Décimo terceiro paredão: Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada: Lina foi eliminada

Décimo quarto paredão: Gustavo, Natália e Paulo André: Natália foi eliminada

Décimo quinto paredão: Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer e Jessilane: Jessilane foi eliminada

Décimo sexto paredão: Eliezer, Gustavo e Paulo André: Gustavo foi eliminado

Décimo sétimo paredão: Douglas Silva, Eliezer e Pedro Scooby: Pedro Scooby foi eliminado

Décimo oitavo paredão: Eliezer, Douglas Silva e Arthur Aguiar: Eliezer foi eliminado

Leia também

Show da final do BBB 22: Naiara Azevedo, Linn e Maria vão se apresentar