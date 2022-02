Veja que horas acaba o BBB 22 hoje, quinta-feira, dia de Prova do Líder. Os participantes começaram a desenhar a formação do 6º paredão.

Os participantes do Big Brother Brasil vão se reunir nesta quinta-feira, 24 de fevereiro, para decidir quem será o novo líder do programa. Para esta semana é esperada uma Prova de Resistência: veja que horas acaba o BBB 22 hoje e fique por dentro dos acontecimentos do programa.

Que horas acaba o BBB 22 hoje – 24/02/22

A Prova do Líder desta semana será decidida nesta quinta-feira, 24 de fevereiro. De acordo com a programação da Rede Globo, o BBB 22 está previsto para acabar às 23h35 (horário de Brasília) e dará lugar a mais um episódio do Lady Night, programa de humor comandado por Tatá Werneck.

Além da Prova do Líder, o programa desta quinta-feira também mostrará a repercussão da festa do líder da semana, Lucas Bissoli, e os principais acontecimentos da liderança do Pipoca.

O participante venceu a Prova do Líder na última semana e, no domingo, mandou Brunna Gonçalves para a berlinda. A participante foi a eliminada desta semana com 76,18% dos votos. Ela foi a quinta eliminada do reality.

Relembre todos os eliminados do BBB 22.

Veja a programação do BBB 22 na semana:

Quinta-feira (24/02): Prova do Líder;

Sexta-feira (25/02): Festa ao vivo;

Sábado (26/02): Prova do Anjo;

Domingo (27/02): Formação de Paredão;

Segunda-feira (28/02): Jogo da Discórdia;

Terça-feira (01/03): Noite de eliminação.

Participantes do BBB 22: quem ainda está no programa?

Depois de 5 eliminações e uma expulsão, 16 participantes restam no maior reality do país. Eles são divididos entre Camarote, que são os famosos convidados, e Pipoca, que são os anônimos que se inscreveram para o programa. Veja a lista de quem ainda está no programa:

Grupo Pipoca: Laís (Médica); Jessilane (Bióloga e Professora de Biologia); Eliezer (Designer e Empresário); Eslovênia (Estudante de Marketing e Modelo); Lucas (Engenheiro e Estudante de Medicina); Natália (Modelo e Designer de Unhas); Vinicius (Bacharel em Direito); Larissa (Coordenadora de Marketing e Influenciadora) e Gustavo (Bacharel em Direito).

Grupo Camarote: Arthur Aguiar (Ator e Cantor); Pedro Scooby (Surfista); Paulo André Camilo (Atleta Olímpico); Jade Picon (Empresária e Influencer); Douglas Silva (Ator); Linn da Quebrada (Cantora e Atriz); Tiago Abravanel (Ator e Apresentador).

Como assistir o Big Brother Brasil 22?

De segunda a sábado, o BBB 22 é transmitido logo depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’. Já aos domingos, o público pode assistir ao programa depois do Fantástico. Existem duas maneiras oficiais para assistir ao programa: na TV, sintonizando no canal aberto da Rede Globo, e na internet.

Para assistir online, basta assinar o serviço de streaming da Rede Globo, o GloboPlay, que conta com planos a partir de R$ 24,00. Para isso, é só visitar o www.globoplay.globo.com e escolher um dos formatos disponíveis: o usuário pode escolher entre ver o formato editado para o canal aberto ou as câmeras exclusivas com transmissão 24 horas por dia.

