Dinâmica da semana BBB 22 terá contragolpe e poder para vetado

A dinâmica da semana BBB 22 até o dia 13 de março vai mudar os rumos do jogo. Durante o paredão de domingo, a pessoa vetada da prova do líder poderá indicar um brother para a berlinda e ainda vai ter contragolpe. Veja a programação.

Regras da dinâmica da semana BBB 22

Quinta-feira – 10 março – Dinâmica da semana BBB 22

Prova do líder de resistência. Os brothers vão precisar ficar girando em um carrossel da Americanas e quem ficar por último conquista a liderança.

Eliezer foi vetado por Pedro Scooby – líder da semana anterior.

Sábado – 12 de março – Dinâmica da semana BBB 22

Prova do Anjo – quem ganhar poderá imunizar uma pessoa no domingo.

Domingo – 13 de março- Dinâmica da semana BBB 22

1º Formação de Paredão triplo;

2º O anjo imuniza um pessoa;

3º O líder indica uma pessoa para o paredão;

4º Eliezer, que foi vetado por Pedro Scooby, indica um participante para o paredão – menos Pedro Scooby;

5º O participante indicado por Eliezer dá o contragolpe;

6º Casa vota no confessionário;

7º Os emparedados – exceto indicado pelo líder – participaram da Prova Bate e Volta. Vencedor escapa do paredão.

Quem é o favorito do BBB 22?

Segundo o resultado parcial da enquete BBB 22 do UOL, publicada depois da eliminação de Jade Picon, o favorito ao prêmio de R$ 1,5 milhão é Arthur Aguiar. O ator está no topo do ranking do favoritismo com 52,39% dos votos na enquete, de acordo com resultados consultados na noite desta quinta-feira, 10 de março. Para a parcial, foram considerados mais de 31,4 mil votos.

Esta é a terceira semana consecutiva que Arthur aparece como o favorito do Big Brother Brasil nas enquetes do UOL. Nesta semana, o ator foi o menos votado no paredão que eliminou Jade Picon, que movimentou mais de 698 milhões de votos – sendo o segundo maior paredão da história do programa.

Pedro Scooby é quem ocupa a segunda posição do favoritismo: ele recebeu 37,37% dos votos. O surfista é seguido por Linn da Quebrada, que tem 2,54% dos votos, e Eslovênia, que foi votada por 2,08%.

O participante menos popular do Big Brother Brasil 2022, de acordo com a enquete do UOL, é Eliezer. O Pipoca recebeu apenas 0,31% dos votos.

Leia também:

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as novidades do Big Brother Brasil