A lista de participantes do BBB 22 foi divulgada e conta com nomes anônimos e famosos na competição por R$ 1,5 milhão.

Do interior de SP, Rodrigo é participante confirmado do BBB 22

Do interior de SP, Rodrigo é participante confirmado do BBB 22

O Big Day da TV Globo segue a todo vapor e Rodrigo foi confirmado como participante do BBB 22. O administrador e gerente comercial foi anunciado na tarde desta sexta-feira, 14 de janeiro, e faz parte do grupo Pipoca.

Quem é Rodrigo, participante do BBB 22

Participante do BBB 22, Rodrigo tem 36 anos e é natural de São José dos Campos, interior de São Paulo. Formado em Administração, trabalha como gerente comercial. Aos 18 anos foi morar sozinho e já morou na Austrália. Ficou no exterior por três anos e trabalhou como pedreiro, modelo e jogador de futebol pela universidade onde cursou pós-graduação em Marketing. Em 2017 voltou para o Brasil para começar do zero. Entrou para a indústria farmacêutica, e como se destacou, foi chamado para ser gerente multinacional. Orgulha-se de sua história de vida e de ter conquistado tudo sozinho. “Eu acordo todos os dias para dar certo, não tenho opção de dar errado”.

Solteiro e sem filhos, diz estar na melhor fase da vida. Conta que gosta de balada, farra e pegação. Ama sua liberdade; conhece mais de 33 países. “Não sou uma pessoa passiva. As pessoas aqui fora me amam ou me odeiam. Nunca passei batido nessa vida”, observa. Organizado e metódico, a convivência no BBB pode pesar para Rodrigo em função de suas manias: tem dificuldade em dormir com barulhos e acorda de mau humor quando não tem uma noite de sono tranquila. Além disso, incomoda-se com a falta de organização.

Rodrigo vê o ‘Big Brother Brasil’ como seu maior desafio. No reality, diz que pretende enfrentar seus medos. Estrategista, gosta de se destacar em tudo que faz e é alimentado pela disputa. “Sou inteligente, falo bem, estudo e leio as pessoas. Sem competição a minha vida não anda”, destaca.

Quando será a estreia do BBB 22

Depois do fim do mistério acerca dos nomes dos participantes do BBB 22, a estreia do reality é o próximo grande evento da televisão brasileira e está marcada para o dia 17 de janeiro – próxima segunda-feira. Além dos participantes inéditos, outras novidades prometem movimentar a edição, como a apresentação de Tadeu Schmidt, a contratação de nomes como Dani Calabresa e Rafa Kalimann e, claro, todas as inovações da casa mais vigiada do país.

Neste ano, a produção preparou mudanças físicas na casa do BBB 22. Uma delas é a instalação de um botão da desistência que ficará na sala. Com isso, quem quiser deixar o programa só precisa apertar o botão para ser retirado do confinamento.

+ QUARTO DO LÍDER DO BBB22 SERÁ LOFT COM BAR E PISTA DE DANÇA

Como assistir o BBB ao vivo?

Para assistir o BBB 22 e não perder nenhum detalhe da convivência entre os participantes da vez, é possível assistir tanto na TV quanto na Internet. Na TV, o passo a passo é bem simples: basta sintonizar um aparelho televisor no canal aberto da Rede Globo e acompanhar a edição principal do reality.

Já para quem prefere conferir a estreia de Tadeu Schmidt pela internet, é preciso ter uma conta do GloboPlay – o serviço de streaming oficial da Globo e que tem planos a partir de R$ 19,90. Além de toda a programação da emissora, o GloboPlay também dá acesso às câmeras internas do reality, por onde o assinante pode assistir toda a convivência entre os participantes do BBB 22.

Programação do BBB

Domingo: paredão

Segunda: jogo da discórdia

Terça: eliminação

Quarta: festa do líder

Quinta: prova do líder

Sexta: festa com show ao vivo

Sábado: prova do anjo

Conheça também a história do Big Brother Brasil