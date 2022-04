ENQUETE BBB 22 UOL atualizada agora de quem está na frente para sair

O penúltimo paredão do Big Brother Brasil 2022 foi formado e Douglas, Eliezer e Pedro Scooby agora precisam da ajuda do público para continuar no reality. A enquete BBB 22 UOL atualizada agora mostra a preferência dos fãs do programa.

A eliminação do BBB 22 será na quinta-feira, dia 21 de abril.

ENQUETE BBB 22 UOL

O novo paredão do Big Brother Brasil tem o trio Douglas, Eliezer e Scooby, e de acordo com a enquete BBB 22 UOL atualizada agora, o surfista estará fora do reality,

Em consulta realizada às 00h22 de quarta-feira (20), Scooby somava 47,39 % dos votos para sair do BBB 22.

Eliezer – o último Lollipop – já tinha 30,99%. O menos votado até então era Douglas Silva com 21,62% dos votos.

Enquete BBB 22: votação quem sai Douglas

Eliezer

Pedro Scooby 6500 votos · 6500 respostas Vote

Formação do paredão do BBB 22

A formação do paredão começou com a indicação de Paulo André, líder da semana, em Eliezer. Douglas foi parar no paredão por conta própria, isso porque, o brother ficou em último lugar no resultado da disputa pela liderança e acabou emparedado – de acordo com a regra da semana.

A dinâmica continuou no confessionário.

Eliezer votou em Pedro Scooby

Arthur Aguiar votou em Pedro Scooby

Pedro Scooby votou em Arthur Aguiar

Douglas Silva votou em Pedro Scooby

Votação Gshow

A votação já está aberta desde terça segue até a noite de quinta-feira, 21 de abril. Para participar da penúltima berlinda da temporada, os internautas precisam primeiro se cadastrar no Gshow, portal oficial de entretenimento da Globo, e informar alguns dados. Quem já tiver participado de outras votações só precisa fazer o login.

Depois, é só localizar a página do Big Brother Brasil 22 e clicar sobre o nome do brother que deve ser eliminado. O sistema pede uma validação de segurança, basta clicar na caixinha ‘sou humano’. Os internautas podem repetir os passos quantas vezes quiserem.