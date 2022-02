Enquete UOL BBB 22 favorito: parcial indica quem pode ganhar a edição

O Big Brother Brasil está perto de completar um mês no ar, três participantes já deixaram a casa, mas ainda há muito jogo pela frente. Nestas primeiras semanas de confinamento, o público escolheu para quem torcer. Quem caiu nas graças dos que acompanham o reality show? Consultamos a enquete UOL BBB 22 para saber quem é favorito da edição até agora.

Enquete BBB 22: quem é o mais querido? Vote no seu participante preferido

Quem é o favorito na enquete UOL BBB 22?

Na consulta realizada às 11h28 deste domingo (13), a enquete UOL BBB 22 do UOL sobre o participante favorito da edição mostra Arthur Aguiar na liderança da votação com 33,31%. A enquete foi publicada depois da eliminação de Naiara Azevedo e conta com mais de 17 mil votos até agora.

A segunda posição da enquete UOL BBB 22 é de Vini, que soma 32,28% dos votos. Eslovênia vem em seguida, porém com uma diferença bem grande em seu percentual, 6,90% dos votos.

As porcentagens dos demais brothers são: Linn da Quebrada com 5,91%, Paulo André com 4,65%, Pedro Scooby com 3,22%, Jade Picon com 3,21%, Douglas Silva com 2,59%, Tiago Abravanel com 1,76%, Bárbara com 1,46% e Natália com 1,07%. Eliezer, Maria, Laís, Jessilane, Lucas e Brunna estão nas últimas posições com menos de 1%, o designer soma 0,80%, a cantora 0,78%, a médica 0,60%, a professora de biologia 0,53%, o estudante de medicina 0,49% e a dançarina 0,44%.

Parcial da enquete BBB 22 do DCI

O DCI também tem uma enquete sobre o favorito do BBB 22, nesta parcial há similaridades e diferenças com o que foi apresentado no UOL. O que muda bastante é a primeira posição da lista, que traz Lucas, que está na lanterna da outra enquete, com 39,11% dos mais de 6 mil votos computados até agora.

As demais posições do top 3 se assemelham com a enquete BBB 22 do UOL, Arthur e Vinicius são os mais votados, o ator tem 31,21% e o bacharel em direito soma 10,10%.

As demais posições na enquete BBB 22 do DCI são: Lina (3,97%), Jade (3,57%), Pedro (2,25%), Paulo André (1,73%), Eslovênia (1,52%), Natália (1,37%), Tiago (1,08%), Douglas (1,00%), Bárbara (0,89%), Eliezer (0,74%), Maria (0,58%), Jessilane (0,42%), Laís (0,34%) e Brunna (0,13%).

Como assistir

Para quem quer acompanhar seu participante favorito do BBB 22 no confinamento durante 24 horas, é necessário ser assinante do Pay Per View, que te oferece acesso a câmeras espalhadas pela casa mais vigiada do Brasil.

Quem tem TV a cabo, tem a opção de contatar a empresa que presta serviço na sua casa para pagar por um pacote adicional. Cada operadora oferecerá um tipo de plano e valores diferentes na contratação.

Já quem prefere acompanhar tudo pela Globoplay, plataforma streaming da Rede Globo, os valores variam entre R$ 19,90 a R$ 89,90. Qualquer pacote, seja ele mensal ou anual, do mais barato ou mais caro, permite que você assista o confinamento do Big Brother Brasil durante 24 horas.

Assista a abertura desta temporada com os rostos dos participantes:

Quem já saiu do BBB 22?

Três participantes deixaram o programa até agora, Luciano, Rodrigo e Naiara Azevedo. A temporada começou com um total de 20 confinados, 10 do camarote e 10 do time dos pipocas.

Luciano: o dançarino era do time dos anônimos e foi o primeiro eliminado da temporada. O rapaz recebeu 49,31% dos votos em um paredão contra Natália, também pipoca, que somou 34,89%, e Naiara Azevedo, camarote, que teve 15,8% dos votos.

Rodrigo: o segundo eliminado da temporada também era pipoca, o gerente comercial recebeu 48,45% dos votos em um paredão contra outras participantes anônimas, Natália (26,1%) e Jessilane teve (25,4%).

Naiara: o terceiro paredão da edição marcou a primeira eliminação de um camarote nesta temporada. A cantora sertaneja recebeu 57,77% dos votos em um paredão contra o ator Douglas Silva (38,96%) e o ator e cantor Arthur Aguiar (3,27%).

