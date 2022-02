Enquete UOL BBB 22: parcial tem reviravolta e muda quem sai hoje (8/2)

Naiara, Arthur e Douglas brigam para permanecer no jogo.

Antes do Jogo da Discórdia, um participante já era indicado como o novo eliminado do reality show na enquete UOL BBB 22, no entanto, após a dinâmica a votação tomou outro rumo. Confira a parcial de quem sai hoje, terça-feira (8): Naiara Azevedo, Douglas Silva ou Arthur Aguiar?

Para o resultado da Enquete UOL BBB 22, realizamos uma consulta na manhã desta terça para conferir quem o público quer que continue na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão e quem deve deixar o jogo para trás.

Quem sai segundo a parcial da enquete UOL BBB 22?

Por enquanto, Naiara Azevedo é apontada como a participante que deixará a casa do BBB neste terceiro paredão. A cantora sertaneja está com 44,24% dos votos para sair na parcial da enquete UOL BBB 22, consultada às 08h06 desta terça-feira de eliminação. No total, foram contabilizados até o momento mais de 183 mil votos na enquete.

O segundo lugar no ranking pertence a Douglas Silva, que soma 42,51% dos votos, uma diferença de 1,72% para o percentual de Naiara na liderança da enquete UOL BBB 22.

Na lanterna da parcial e com as maiores chances de permanecer no jogo, Arthur Aguiar soma apenas 13,25% dos votos para sair na enquete UOL BBB 22. A diferença entre sua posição e a de Naiara é de 30,99%.

Mudança

Este não era o cenário na enquete UOL BBB 22 ontem, segunda-feira (7). Antes do jogo da discórdia, a parcial apontava que o eliminado da semana seria Douglas Silva. No entanto, após a dinâmica acontecer durante o programa ao vivo, algumas torcidas resolveram mudar de lado e Naiara vem recebendo mais votos que o ator desde então.

Para se ter uma ideia do que aconteceu no jogo e o motivo que levou isso a acontecer, Douglas foi o participante que mais recebeu placas com classificações negativas durante a dinâmica. O carioca foi citado durante 11 vezes no jogo e foi o maior alvo da casa. O segundo maior alvo foi Arthur, que recebeu 9 placas. Naiara apareceu por menos tempo na dinâmica e foi citada apenas por Paulo André e Brunna Gonçalves.

Porcentagens na parcial do BBB 22 do DCI

Para fins de comparação com o UOL, também consultamos a parcial da enquete BBB 22 do DCI nesta manhã de terça-feira, às 08h18. Nesta votação, a ordem dos emparedados não mudou desde o jogo da discórdia, Douglas continua sendo apontado como o eliminado, enquanto Naiara assume a segunda posição e Arthur fica com o último lugar.

Nesta votação, que computou até então mais de 259 mil votos, Douglas aparece com 51, 48%, Naiara tem 32,52% dos votos e Arthur soma 16,00%.

Que horas começa o BBB 22?

O BBB 22 vai começar às 22h10 hoje, terça-feira (8), depois da novela Um Lugar ao Sol, de acordo com o cronograma oficial da Rede Globo. É esperado que o programa desta noite de eliminação tenha no total 1 hora e 20 minutos de duração. Depois, o reality show cederá espaço na programação para o Jornal da Globo.

A enquete oficial do BBB 22 continuará ativa durante o programa ao vivo e o público será informado por Tadeu Schmidt quando a votação for encerrada. Em seguida, o apresentador vai revelar quem sai do programa, Douglas, Arthur ou Naiara.

Para assistir ao vivo e gratuitamente, sintonize na TV Globo no horário indicado, seja pela sua televisão ou a aba “Agora na TV” da Globoplay.

Entrevista com o eliminado

Após deixar o confinamento, o eliminado entre Douglas, Arthur e Naiara, que vem sendo apontada pela enquete BBB 22 do UOL como a mais votada para sair, vai começar sua série de entrevistas pelos programas da Globo. O primeiro dessas participações será no “Bate-Papo BBB“, uma live que acontece no Rede BBB logo após o programa ao vivo de terça-feira do Big Brother. A entrevista é realizada por Rafa Kalimann e pode ser acompanhada pela Globoplay ou Gshow.

Depois, o eliminado também estará nos programas Mais Você, Big Brother Brasil – A Eliminação da Multishow, Domingão, Fora da Casa, entre outros.

Na semana passada, Rodrigo, o segundo participante a deixar a casa, foi o entrevistado da atração com Kalimann:

