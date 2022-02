Festa BBB 22 hoje: tema e horário da festa da líder Jade (16/2)

Jade Picon é a líder da vez e isso significa que, dentro do maior reality do país, a influenciadora terá uma festa pensada especialmente para ela. Veja que horas vai começar e qual será o tema da festa do BBB 22 hoje, quarta-feira, 16 de fevereiro.

Qual vai ser o tema da festa do BBB 22 hoje?

A festa do BBB 22 desta quarta-feira, 16 de fevereiro, foi desenvolvida inteiramente para agradar Jade Picon, a líder da semana. Como tema central do evento, a produção optou pelo tema “Astrologia” e promete brincar com os signos dos participantes do BBB 22. Apesar da escolha do tema ser da produção, existe uma contribuição da própria líder na decisão: quando entram para o confinamento, todos os participantes apontam temas que gostam para inspirar a produção na criação das festas do líder.

Na semana passada, o tema da festa de Jade Picon foi “mundo fashion”.

Além de ser um momento de descontração de todos os confinados, a festa do BBB 22 hoje também celebra o fim de mais um reinado de Jade Picon na casa mais vigiada do Brasil. Hoje é o último dia que a influenciadora ocupa o quarto do líder e um novo comandante será definido na noite desta quinta-feira, 17 de fevereiro. Veja o cronograma do BBB 22 até a próxima eliminação:

Quarta-feira: Festa da líder Jade Picon.

Quinta-feira: Prova do Líder.

Sexta-feira: Festa ao Vivo no BBB 22.

Sábado: Prova do Anjo.

Domingo: Formação do 5º paredão do programa.

Segunda-feira: Jogo da Discórdia.

Terça-feira: Noite de Eliminação.

Embora seja um momento feliz, nem tudo é motivo de comemoração para Jade na festa de hoje no BBB 22. O evento ocorre um dia depois da eliminação de Bárbara, uma das melhores amigas de Jade e que foi derrotada no paredão por Arthur, o principal alvo da líder.

Horário e como assistir o BBB hoje (16/02)

Sabendo que hoje tem festa no BBB 22, é preciso ficar atento ao horário de exibição do reality nesta terça-feira: 22h15 (horário de Brasília), logo depois da novela Um Lugar ao Sol.

É possível assistir ao evento tanto no canal aberto da TV Globo quanto no GloboPlay – o serviço de streaming da Rede Globo. Na internet, é só visitar o endereço da plataforma, o www.globoplay.com, fazer login e começar a acompanhar o reality. Na aba “Agora na TV” será possível assistir ao mesmo sinal do canal aberto e, para assistir ao reality em tempo integral, basta clicar em “Acompanhe a Casa”.

Da segunda maneira, é possível assistir a festa do começo ao fim, ao vivo, e acompanhar todos os detalhes da comemoração dos brothers.

Live da Líder: detalhes para não perder

Antes da abertura da festa do BBB 22 hoje, a líder apresentará mais uma live da líder. A transmissão é feita pela própria participante em um celular entregue pela direção do BBB 22.

Com a live, a líder poderá conversar com os fãs do reality e mostrar os preparativos da comemoração, além de interagir com os colegas que também estão no Vip essa semana (Tiago, Laís, Paulo e Pedro). A live do eliminado começa às 21h30 (horário de Brasília) e tem transmissão exclusiva no GShow, o portal de entretenimento da Rede Globo na internet.

Para assistir, é de graça. O usuário só precisa entrar no endereço www.gshow.com/bbb, fazer o login com e-mail e senha e assistir ao papo da líder com os colegas. Oficialmente, a Live do Líder é a última obrigação do líder antes de perder o cargo.

