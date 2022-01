Anúncio participantes BBB 22: que horas sai a lista oficial na Globo

Chegou o grande dia do anúncio dos participantes do BBB 22 e o público vai finalmente conhecer de uma vez por todas a lista dos confinados da temporada! Agora sem mais especulações, os nomes dos famosos e anônimos do elenco vão ser divulgados ao longo da programação da TV Globo nesta sexta-feira, 14 de janeiro de 2022.

Que horas sai o anúncio da lista dos participantes do BBB 22?

Os anúncios irão começar a partir das 14h30, de acordo com a conta oficial do Instagram do programa. A emissora informou que a lista de participantes do BBB 22 sairá a partir da exibição de O Cravo e a Rosa, como a novela começa às 14h40, os primeiros confinados devem ser anunciados logo antes do início da novela.

A divulgação dos participantes do BBB 22 será aos poucos, ou seja, todos os nomes não sairão de uma vez. Se seguir o padrão das edições passadas, a cada comercial, dois nomes serão divulgados, o de um pipoca e em seguida de um brother do camarote.

Para assistir é muito simples, é só deixar a televisão ligada na TV Globo ou a aba “Agora na TV” da Globoplay aberta. Como a lista de participantes do BBB 22 é grande, o anúncio durará o dia todo. No ano passado, a divulgação também começou de tarde e seguiu até o horário nobre da emissora.

Quando começa o BBB 22?

A nova temporada do BBB 22 vai estrear na próxima segunda-feira, dia 17 de janeiro. A edição será comandada por Tadeu Schimdt e contará com mudanças. Além do novo quadro Big Terapia, de humorista Paulo Vieira, o outro momento humor do programa, o C.A.T BBB, saiu das mãos de Rafael Portugal e agora é de Dani Calabresa.

Faltando pouco para o público conhecer a lista oficial de participantes do BBB 22, Boninho mostrou nas redes sociais um spoiler que promete movimentar o confinamento. A temporada contará um botão de desistência, quem apertá-lo, está fora do jogo.

Há duas maneiras de conseguir o pacote, a primeira é com um plano do Globoplay, que varia entre R$ 19,90 e R$ 84,90 – Qualquer pacote te dará direito a assistir as 11 câmeras disponibilizadas da casa.

Para quem prefere assinar direto com sua TV a cabo o plano do Pay Per View, isso também é possível. Os valores e condições vão variar de acordo com cada empresa, entre em contato com a que presta serviço de TV por assinatura na sua região e contrate os canais do BBB 22.

Casa do BBB 22

O público ainda não conseguiu um tour completo pela casa do Big Brother Brasil 2022, mas o chefão do reality show, Boninho, já deu alguns spoilers sobre a decoração deste ano. O diretor mostrou pequenos trechos da casa, que está bastante colorida.

O quarto do líder não será mais no mesmo local das edições anteriores, porém, ainda não foi revelado onde o badalado quarto foi parar. A piscina está retangular e haverão dois big fones no confinamento, assim como em 2021.

A academia explora estampas e novamente contará com uma parede com os bonequinhos dos participantes do BBB 22, para as eventuais conversas sobre jogo.

As cozinhas dos dois grupos, xepa e vip, permanecem na área interna da casa, mas os participantes vão preparar as refeições de frente uns para os outros devido à nova disposição das bancadas de cooktop.

Na cozinha Vip, cores vibrantes, como azul, vermelho e amarelo, dão o tom da decoração. Haverá um cantinho especial para o café, e por lá, os tons de marrom predominam, com uma identidade que remete às tradicionais cafeterias dos anos 1970.

A casa do BBB fica localizada em uma parte dos estúdios da Globo. Conhecido há anos como ‘Projac’, o espaço é localizado no bairro de Curicica, zona oeste do Rio de Janeiro, região de Jacarepaguá.

