Naiara Azevedo saiu do BBB? Entenda o que aconteceu após a votação

Famosa foi parar no paredão com dois integrantes do pipoca, Luciano e Natália.

Um dos nomes mais comentados da primeira semana do Big Brother Brasil 22, Naiara Azevedo foi indicada para o primeiro paredão da edição. No entanto, quando foi convidada a defender sua permanência no programa, a cantora sertaneja foi contra o esperado e pediu para que o público deixe seus adversários no programa. Naiara Azevedo saiu do BBB 22? A nova temporada conta com um botão de desistência no confinamento.

Naiara Azevedo saiu do BBB 22?

Naiara não deixou o BBB 22, mas foi por pouco, a cantora foi convencida a continuar no programa pelos colegas. Tudo aconteceu logo após a formação do primeiro paredão da temporada, na madrugada desta segunda-feira, 24 de janeiro. Depois da prova Bate e Volta, vencida por Jade Picon, os emparedados Luciano, Natália e Naiara ganharam 30 segundos cada para uma conversa com o público. Durante este momento, os brothers podem pedir ajuda na votação para ficar, mas não foi o que Naiara Azevedo fez.

“Quero pedir para as pessoas de casa para que deem a oportunidade do sonho desses dois, da Natália e do Luciano, de continuar. Antes de vir para cá, eu fiz uma tatuagem escrito ‘corajosa, persistente e determinada’. Então, preciso ter muita coragem para falar o que estou falando. E para dizer que quero pedir que os sonhos deles continue. Eu, Naiara, não quero influenciar. O público que decide”, disse a cantora.

Quando o programa ao vivo foi finalizado, a sister explicou sua decisão para os colegas e disse que não se sentia pronta para viver a experiência do reality show. Naiara Azevedo então disse que ia sair do BBB 22, a famosa ameaçou apertar o botão da desistência, mas foi contida pelos concorrentes. Entre as justificativas, os participantes pediam que a famosa pensasse melhor no assunto. Já outros, como Arthur Aguiar, explicaram que se a sertaneja desistisse, o paredão se tornaria duplo apenas entre Luciano e Natália e que assim um dos dois acabaria eliminado de qualquer jeito.

Por fim, depois de muita conversa, Naiara Azevedo resolveu não sair do BBB 22. A cantora foi consolada por alguns participantes, esteve em mais conversas durante a madrugada e mais tarde foi dormir.

Desistências do Big Brother Brasil

Em 2021, Lucas Penteado deixou o programa logo nas primeiras semanas. Único a desistir da vigésima primeira edição, o ator é a desistência mais recente do BBB. O rapaz não aguentou a pressão do confinamento, conversou com a produção no confessionário após uma festa conturbada e então não retornou ao reality show.

Naiara Azevedo não saiu do BBB 22, mas a lista de participantes do reality que resolveram deixar o confinamento ganhou vários nomes ao longo dos anos:

Dilsinho – BBB 3

Leonardo – BBB 9

Netinho – BBB 12

Fernanda – BBB 12

Kleber Bambam – BBB 13

Tamires – BBB 15

Alan – BBB 16

Lucas Penteado – BBB 21

Relembre:

Boicote ao Jogo da Discórdia

Após o momento tenso em que Naiara Azevedo quase saiu do BBB 22, Tiago Abravanel conversou com alguns colegas e propôs que a casa fique em harmonia nos próximos dias, para evitar mais stress para a sertaneja e uma possível nova desistência.

Em papo com Eliezer e mais alguns brothers, o neto de Silvio Santos comentou: “a gente devia tentar aliviar os dois dias, se amanhã tiver jogo da discórdia, a gente vai fazer uma revolução e não vai fazer discórdia para que isso não aconteça”.

Durante as conversas na madrugada, o ator também reclamou: “por que esse jogo precisa ser um inferno para ser interessante?”

O segundo jogo da discórdia da temporada está marcado para ser realizado nesta segunda-feira (24), a partir das 22h25, segundo a programação oficial da TV Globo.

