Parcial BBB 22: resultado de enquete aponta quem vai sair terça

O primeiro paredão do Big Brother Brasil 2022 já está rendendo, depois da formação de berlinda, Naiara Azevedo ameaçou deixar o programa. A famosa não pediu a ajuda do público com votos e vários brothers na casa apostam na eliminação da cantora, mas será que de fato seu discurso trará resultado? Resolvemos consultar nesta manhã de segunda-feira (24) a parcial BBB 22 da enquete do DCI para saber quem deve ser o primeiro eliminado, Naiara, Natália ou Luciano.

Quem vai sair segundo a parcial BBB 22 do DCI

Consultada às 8h40 desta segunda-feira (24), a parcial da enquete BBB 22 do DCI aponta Natália como a primeira eliminada da temporada. A designer de unhas está com 46,05% dos mais de 68 mil votos computados até agora.

O segundo lugar desta briga na parcial do BBB 22 do DCI é de Luciano. O integrante do grupo pipoca está com 33,35% dos votos para ser eliminado. A diferença entre a primeira e segunda posição desta lista é de 12,7%.

Apesar da ameaça de que iria apertar o botão de desistência e voltar para casa, Naiara está sendo a menos votada na parcial do BBB 22 do DCI até agora. A cantora sertaneja tem 20,61% dos votos para sair e assume a lanterna do ranking. A diferença de seu percentual para a primeira posição é grande, 25,44%.

Paredão do BBB no UOL

Para comparar, também consultamos a parcial do BBB 22 da enquete UOL. Nesta votação, Naiara Azevedo também aparece em último, com as menores chances de eliminação, no entanto, as primeiras posições estão trocadas: nesta enquete, Luciano vem em primeiro e Natália em segundo.

Na parcial do UOL, consultada às 8h50, Luciano soma 39,73%, Natália 34,95% e Naiara 25,32%. O total de votos ultrapassa os 46 mil.

Como votar no BBB 22?

Para eliminar alguém e ajudar o seu favorito, é necessário votar no site oficial da emissora, o Gshow. Para iniciar o processo, acesse o site no endereço https://gshow.globo.com/ e clique no menu da aba superior esquerda, em seguida selecione “BBB”.

Na nova página, a enquete oficial do BBB 22 irá aparecer para você, clique nela e decida se quer votar em Naiara, Natália ou Luciano para eliminar. Depois, faça o login com sua conta, se ainda não tiver um perfil, informe alguns dados e crie rapidamente. Agora é só passar pela verificação de robôs ao selecionar a caixinha “sou humano” e pronto! Você será informado que seu voto foi computado, repita o processo quantas vezes quiser.

Formação do paredão BBB

Naiara Azevedo foi parar no paredão por causa de Douglas, líder da semana, o ator indicou a cantora. A famosa teve direito a um contragolpe e puxou Luciano para a berlinda. Em seguida, foi iniciada a votação da casa, todos precisaram indicar dois nomes no confessionário.

Jade Picon, Pedro Scooby e Natália receberam 7 votos cada. Como apenas os dois mais votados iam parar na berlinda, Douglas precisou desempatar. O líder optou por salvar Scooby e colocou Jade e Natália no paredão. Por último, foi realizada a prova Bate e Volta, para que alguém tivesse chance de se salvar. A disputa foi entre Jade, Luciano e Natália, já que Naiara não podia participar por ser o voto do líder, a campeã foi Jade Picon, que escapou do primeiro paredão.

A eliminação de Naiara, Luciano ou Natália, como aponta a parcial do BBB 22 do DCI, será amanhã, terça-feira (25), a partir das 22h25, de acordo com a programação da Globo. Nesta segunda, hoje (24), o público vai assistir o Jogo da Discórdia, também a partir das 22h25.

