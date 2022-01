Parcial enquete BBB 22: votação já indica eliminado de amanhã (01/02)

O segundo paredão do Big Brother Brasil 2022 foi formado no domingo (30) e Rodrigo, Natália e Jessilane se deram mal, agora o trio batalha para ver quem consegue se matar no jogo. Quem vai sair do programa na noite de eliminação de terça-feira (31)? Para ver como anda a votação, consultamos nesta manhã de segunda-feira (31) como está a parcial da enquete BBB 22.

Enquete BBB – Vote em quem deve deixar o reality show

Como está a parcial da enquete BBB 22 do DCI?

Até o momento na parcial da enquete BBB 22 do DCI, consultada às 9h45 desta segunda-feira (31), Natália aparece como a possível eliminada da semana. A designer de unhas é a emparedada com a maior quantidade de votos, 44,38%. Por enquanto, foram somados mais de 109 mil votos no total.

O segundo lugar nesta disputa de permanência é de Rodrigo, que tem até agora 31,57%, uma diferença de 12,81% para o percentual de Natália na liderança.

Na lanterna vem Jessilane, a professora de biologia tem apenas 24,05% dos votos para sair e está mais tranquila no último lugar da votação da enquete BBB 22 do DCI. A diferença da posição de Jessilane para Natália é de mais de 20%.

Como votar na enquete do BBB 22?

Para eliminar Rodrigo, Natália ou Jessilane, é preciso votar na enquete oficial do BBB 22, lá no site do programa, o Gshow. Para conseguir ter a sua opinião validada no site, é necessário primeiro ter um cadastro. Caso ainda não tenha feito seu login e senha, clique em “entrar” na lateral superior direita da página e depois vá em “cadastre-se” (https://gshow.globo.com/realities/bbb/). Informe o seu nome completo, e-mail, data de nascimento e crie uma senha. O próximo passo será selecionar a caixinha “sou humano” da verificação de robôs e então confirmar em “cadastrar”.

Está na página do BBB no Gshow? Agora é só clicar na enquete BBB 22 que está no começo da página, você será redirecionado e em seguida verá os nomes e fotos dos emparedados. Escolha se quer eliminar Rodrigo, Natália ou Jessilane, clique no nome do participante e depois selecione “sou humano”.

Uma mensagem irá aparecer na sua tela e informará que o voto foi computado. Aperte o botão “votar novamente” quantas vezes quiser. Também é possível votar pelo aplicativo do Gshow, o processo é o mesmo.

Quem escapou do paredão?

Douglas Silva ganhou a segunda prova Bate e Volta da temporada e conseguiu escapar do paredão. O brother havia sido indicado na berlinda por Eliezer, que ganhou o direito de mandar alguém direto para o paredão por ser o imunizado do anjo da semana, Rodrigo.

Porém, a sorte de Douglas falou mais alto e o ator venceu a disputa contra Natália e Jessilane. Rodrigo não pôde participar da prova pois foi parar na berlinda como indicação do líder Tiago Abravanel. Jessilane foi a mais votada da casa e Natália, a provável nova eliminada segundo a parcial da enquete BBB 22 do DCI, foi indicação de Pedro Scooby, que venceu a prova do líder com Abravanel.

Entrevistas do eliminado

Depois que alguém entre Jessilane, Rodrigo ou Natália, a indicada como eliminada da semana pela parcial da enquete BBB 22 até agora, deixar a casa, o ex-participante terá uma agenda cheia nos programas da TV Globo. Além de gravar uma participação no quadro Big Terapia de Paulo Vieira, novidade nesta edição do programa, o eliminado passa por uma série de entrevistas.

Bate-Papo BBB: a primeira entrevista do eliminado é na Rede BBB, com Rafa Kaliamann do BBB 20 – Antes o programa era comandado pela ex-BBB 18 Ana Clara. O papo acontece depois do programa ao vivo de terça-feira, dia de eliminação. Geralmente, a entrevista inicia depois da meia-noite, já no começo da madrugada de quarta-feira. A exibição é na Globoplay e Gshow.

Mais Você: na manhã de quarta-feira é hora do eliminado conversar com Ana Maria Braga durante o café da manhã no Mais Você. Este papo começa às 09h30 na TV Globo e dura o programa inteiro.

Big Brother Brasil – A Eliminação: programa especial do Multishow sobre o reality, o eliminado conversa com Bruno de Luca e Ana Clara no BBB – A Eliminação nas quartas, a partir das 23h30. Ana Clara substitui a apresentadora Vivian Amorim na atração.

Fora da Casa: o eliminado cede uma entrevista para o programa comandado por Ana Clara no Gshow. A atração vai ao ar depois do programa ao vivo do BBB de quinta-feira, é possível que ele comece na madrugada de sexta caso o reality termine muito tarde.

