Enquete UOL parcial indica quem sai entre Natália, Rodrigo e Jessilane

Natália, Rodrigo e Jessilane se deram mal na formação de paredão desta semana e agora competem para ver quem continua na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Para descobrir quem sai e quem fica no trio de pipocas, consultamos a enquete UOL parcial nesta manhã de segunda-feira (31) para ver de qual lado o público está.

Quem sai na enquete UOL parcial?

Rodrigo vem sendo o mais votado para sair na parcial da enquete UOL, consultada às 07h desta manhã de segunda-feira (31). O gerente comercial está com 40,41% dos mais de 57 mil votos computados até agora e assume a liderança no ranking.

Natália vem em seguida, com 33,99% dos votos. A diferença no percentual da mineira para a primeira posição é de 6,42%.

Em último na parcial da enquete UOL está Jessilane. A professora de biologia soma até agora 25,60% dos votos para sair. Aparentemente, ela é quem respira com mais facilidade na briga pela permanência até agora. A diferença em seu percentual em relação ao de Rodrigo é de 14,81%.

Como foi formado o paredão

Rodrigo foi a indicação do líder da semana, Tiago Abravanel. Por conta disso, o paulista nem teve chances de escapar, pois ficou de fora da prova Bate e Volta da semana. Segundo as regras do programa, quem vai parar na berlinda por causa do líder, não pode deixar o paredão.

Em seguida, foi a vez de Pedro Scooby, que ganhou a prova do líder ao lado de Tiago Abravanel, escolher alguém para indicar direto ao paredão. Depois de considerar por um tempo, o surfista optou por Natália. O próximo passo foi de Eliezer, que foi imunizado pelo anjo Rodrigo. O brother podia escolher mais alguém para ir ao paredão, ele optou por mandar Douglas Silva para a berlinda.

Por último, foi a vez da casa votar, 9 participantes foram sorteados para votarem no confessionário, de forma secreta. Os demais realizaram seus votos de forma aberta na sala do confinamento. Após todos fazerem suas indicações, foi parar na berlinda com 5 votos no total Jessilane, que agora vem sendo apontada pela enquete UOL parcial como a menos votada pelo público para sair.

Mais tarde, foi realizada uma prova bate e volta entre Jessilane, Natália e Douglas Silva. O ator foi o mais sortudo e conseguiu se salvar do paredão.

Enquete UOL parcial – Quando é a eliminação?

A eliminação de Jessilane, Natália ou Rodrigo, que até então é o mais votado na parcial da enquete UOL, vai acontecer na terça-feira, 1 de fevereiro de 2022, a partir das 23h30, de acordo com a programação oficial do canal. Neste dia, o reality show irá começar mais tarde por causa da partida de futebol que irá ao ar depois da novela Um Lugar ao Sol.

A votação continuará aberta até o horário do programa ao vivo e Tadeu Schmidt anunciará o nome de quem recebeu mais votos para sair. Ao deixar a casa, o eliminado irá conversar brevemente com o apresentador do programa e seguirá para os estúdios da Rede BBB, em que será entrevistado por Rafa Kalimann no Bate-Papo BBB.

Hoje, segunda-feira (31), será realizada o novo Jogo da Discórdia da temporada. Os emparedados Rodrigo, Natália e Jessilane, que está na lanterna da parcial da enquete UOL, vão ser os primeiros a participarem da dinâmica, como ditam as regras do programa.

Quem já saiu do BBB 22?

Luciano foi o primeiro eliminado da temporada, o dançarino recebeu 49,31% dos votos em uma paredão ao lado de Natália, que somou 34,89%, e Naiara Azevedo, que ficou na casa ao receber apenas 15,8% dos votos para sair. No total, o paredão somou mais de 30 milhões e 500 mil votos.

Depois que foi eliminado, Luciano participou do BBB Terapia, quadro de humor com Paulo Vieira que é novidade nesta temporada. Assista:

