Participantes casa de vidro BBB 22: conheça Gustavo e Larissa

O elenco do Big Brother Brasil pode ganhar dois novos membros e, na próxima sexta-feira, 11 de fevereiro, os participantes da casa de vidro do BBB 22 vão invadir o confinamento. Gustavo e Larissa foram anunciados ao público na programação da Rede Globo e podem tornar-se os novos participantes do maior reality do país.

Quem são os participantes da Casa de Vidro BBB 22

Os participantes da casa de vidro do BBB 22 foram anunciados nesta quarta-feira, 9 de fevereiro, para o público. Neste ano, a produção selecionou uma dupla: Larissa e Gustavo. Eles estão confinados e poderão entrar para o reality no próximo domingo, se o público votar pela classificação da dupla.

Larissa tem 25 anos, é de Pernambuco e trabalha como coordenadora de marketing e influenciadora digital. Veja a apresentação de Larissa:

"Eu sou um mix de sentimentos. Sou uma explosão!" 📌 Larissa tá confirmada na Casa de Vidro do #BBB22. pic.twitter.com/wpsKNO7vu4 — TV Globo 🥀 (@tvglobo) February 10, 2022

Gustavo tem 31 anos, é do Paraná e bacharel em direito. Ele se diz “um cara polêmico”. Veja a apresentação de Gustavo como um dos participantes da Casa de Vidro do BBB 22:

"Pela minha postura e pelos meus pontos de vista eu sou um cara polêmico" 📌 Gustavo tá confirmado na Casa de Vidro do #BBB22. pic.twitter.com/7c8l1XNJDg — TV Globo 🥀 (@tvglobo) February 10, 2022

Como vai funcionar a Casa de Vidro?

A casa de vidro do BBB 22 é uma realidade e será construída dentro da casa mais vigiada do Brasil na próxima sexta-feira, 11 de fevereiro. Desta vez, o público não terá que escolher um dos participantes para entrar no confinamento, mas se os dois participantes escolhidos pela direção do reality devem ou não fazer parte do elenco final do reality neste ano.

Sendo assim, o público terá que votar se Gustavo e Larissa merecem ou não a chance de entrar para o BBB 22. A votação, assim como as votações dos paredões, vai acontecer exclusivamente no GShow.

Caso o público queira aumentar o elenco do reality, os dois participantes da casa de vidro do BBB 22 vão entrar para o confinamento com informações privilegiadas, sendo que ambos acompanharam o começo da competição de fora. Eles foram confinados na última sexta-feira, 4 de fevereiro, e tiveram acesso à internet e sabem o que está rolando no programa.

O resultado da votação do público será divulgado no domingo, 13 de fevereiro, quando os dois serão colocados ou não dentro do programa. Se entrarem, ambos estarão imunizados no paredão desta semana, mas terão que votar – em conjunto – em apenas um participante.

Veja o momento no qual Tadeu Schmidt confirma a Casa de Vidro no BBB 22:

Programação da semana no BBB 22

Com o anúncio dos participantes da casa de vidro no BBB 22, a programação original do reality sofre algumas mudanças e, além da rotina para a formação do paredão, o público também acompanhará o processo para definir a entrada ou não dos confinados para o programa. Veja o que vai acontece em cada dia da semana no BBB 22 nesta semana:

Quinta-Feira: Prova do Líder ao vivo.

Sexta-Feira: Inauguração da Casa de Vidro e apresentação dos participantes para o elenco do BBB 22 + Festa. A casa de vidro será na academia do BBB 22.

Sábado: Prova do Anjo.

Domingo: Formação do Paredão + resultado da votação do público sobre o futuro dos participantes da casa de vidro do BBB 22.

Segunda-Feira: Jogo da Discórdia.

Terça-Feira: 4ª eliminação do reality.

Quarta-Feira: Festa do Líder.

