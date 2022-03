Porcentagem dos votos BBB 22 Gshow mostra com quanto Laís sai hoje

Na noite do último domingo, os brothers se reuniram na sala para mais uma formação de paredão. Laís, Eliezer e Douglas Silva foram os azarados da vez e um deles deixa o programa nesta terça-feira (22). A votação segue aberta no Gshow, mas as enquetes do DCI e UOL já mostram a provável porcentagem de votos do BBB 22 no Gshow.

Como está a porcentagem dos votos BBB 22 no Gshow

O Gshow não libera as parciais da votação. Entretanto, é possível saber o nome do possível eliminado através das enquetes extraoficiais.

Em consulta realizada às 15h desta terça, Laís segue isolada no primeiro lugar e deve ser a nona eliminada do programa. A médica teve pouca variação de votos em relação há algumas horas e segue com 86,85% dos votos na enquete do DCI.

A porcentagem de Douglas Silva e Eliezer também não sofreu muitas alterações ao longo do dia. O ator continua em segundo lugar com 8,60% e o empresário segue com 4,54%. Os dois devem ganhar mais uma semana no jogo.

A enquete do UOL também continua com resultados parecidos, mesmo após o jogo da discórdia realizado na noite de ontem. Laís parece não ter convencido o público e registrou um leve aumento na rejeição, agora somando 78,38% dos votos.

A eliminação de Laís será a sexta do quarto Lollipop, o grupo mais fraco do BBB 22. Ao longo do programa, os Lollipopers despertaram antipatia por grande parte do público e viu seus membros voltando para casa nas últimas cinco semanas do reality.

Prova bate-volta

Eliezer, Douglas Silva e Gustavo disputaram a prova bate-volta, que dá direito a um deles escapar da berlinda. Na dinâmica desta semana, a competição foi dividida em três fases.

Na primeira, os participantes precisavam girar uma roleta que indicava a quantidade de palpites que eles teriam para encontrar os produtos. Eliezer foi o mais azarado da rodada. Das 16 vezes que girou a roleta, em 11 ele tirou o número zero e ficou para trás. A web se divertiu com a má sorte do brother, que ganhou o apelido de ‘Eliezero’.

Na segunda fase, eles precisavam subir em uma plataforma e arremessar uma bolinha em um cesto. Apenas quem acertasse poderia dar um palpite sobre onde estava escondido o produto. Na etapa final, bastava acertar o número que abria a porta certa. Depois de muitas rodadas, Gustavo levou a melhor e escapou do paredão.

Depois do fim da prova bate e volta, Eliezer, Douglas Silva e Laís tiveram os tradicionais 30 segundos para defender a permanência na casa.

Vai ter repescagem no BBB 22?

Não haverá repescagem no BBB 22. Falta apenas um mês para o fim do programa e não há espaço para mais surpresas no elenco. A informação foi confirmada por Boninho nas redes sociais. “Não vai ter repescagem! Isso eu garanto”, declarou o diretor em resposta a um seguidor em seu Instagram.

Oito brothers já foram eliminados durante o programa. São eles: Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade Picon e Vinícius.

Na terceira semana, Gustavo e Larissa ingressaram no jogo através da casa de vidro, mas a pernambucana já foi eliminada. Maria foi expulsa do BBB 22 e Tiago Abravanel desistiu da competição.