Primeiro eliminado BBB 22 + Gshow: porcentagem da parcial UOL

Em meio a dramas e até uma ameaça de desistência, três participantes estão no paredão e correm o risco de deixar o confinamento e a competição por R$ 1,5 milhão. Naiara Azevedo, Natália e Luciano estão na berlinda: quem será o primeiro eliminado do BBB 22? Veja o que dizem as principais enquetes sobre o paredão da semana.

VOTE EM QUEM SAI DO BBB 22 AQUI

Quem será o primeiro eliminado do BBB 22?

A votação oficial do BBB 22 para definir o primeiro eliminado da edição está aberta e acontece, exclusivamente, no GShow – o portal de entretenimento da Rede Globo. O resultado oficial será divulgado na terça-feira, 25 de janeiro, ao vivo, mas, até lá, é possível ter uma ideia de como o público está votando. Para isso, basta olhar as principais enquetes sobre o reality.

No UOL, com 42,36% dos votos, Luciano Estevam é indicado como o primeiro eliminado do BBB 22. O membro do Pipoca acabou no paredão puxado por Naiara Azevedo e aparece na liderança da rejeição, sendo mais votado que Natália, que recebeu 31,77% dos votos e Naiara Azevedo, que foi escolhida como a eliminada por 25,88% dos votos.

Na enquete do DCI, no entanto, a decisão sobre quem deve ser o primeiro eliminado do BBB 22 é diferente. Para 44,94% dos votantes do DCI, Natália deve deixar o programa nesta primeira semana de eliminação. A segunda posição é ocupada por Luciano, que recebeu 34,38% dos votos público. Naiara Azevedo também ocupa a posição mais seguira na votação do DCI e recebeu 20,68% dos votos.

O resultado do UOL é reforçado no Notícias da TV, outro portal da internet que organiza enquetes sobre o BBB 22. Para 41,31% do público que votou, Luciano também deve ser o primeiro eliminado do BBB 22. Na sequência, Natália aparece na segunda posição dos mais votados, com 36,16% dos votos. Naiara Azevedo, a cantora sertanejo, pediu para sair do programa, mas o público parece não querer ouvir os pedidos da sister: ela também aparece na lanterna da enquete do Notícias da TV, com 25,53% dos votos.

Veja como está o gráfico sobre quem deve ser o primeiro eliminado do BBB 22:

Para o público do O Fuxico, Luciano também é indicado como o primeiro eliminado do BBB 22. O participante, que é natural de Santa Catarina, recebeu 41% dos votos. Ele é seguido por Natália, que recebeu 31% dos votos, e Naiara Azevedo, que foi votada por 28% dos votos.

NAIARA AZEVEDO SAIU DO BBB? ENTENDA O QUE ACONTECEU APÓS A VOTAÇÃO

Como votar no paredão?

Para votar e ajudar a definir o primeiro eliminado do BBB 22, basta acessar ao site do Gshow e fazer um cadastro gratuito, que é válido para toda temporada do reality.

Já dentro do GShow e com login feito, basta encontrar a página com a enquete oficial pela definição do primeiro eliminado do BBB 22, selecione a opção desejada, clique na validação de captcha e em ‘Votar’. Em alguns segundos, o voto será computado. Não há limite de votos.

O resultado oficial da votação do participante será revelado, ao vivo, na terça-feira, 25 de janeiro. O programa vai ao ar às 22h25 (horário de Brasília), logo depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’.

Para assistir a eliminação do participante mais votado, existem duas maneiras oficiais: na TV e na Internet. Na TV, basta sintonizar no canal aberto da Rede Globo e assistir ao principal formato do reality, que é a edição diária pensada para servir como um ‘resumo oficial’ para o público. Já na internet, é possível acompanhar o BBB 22 com uma conta do GloboPlay, o serviço de streaming oficial da Rede Globo que conta com assinaturas a partir de R$ 24,90 ao mês, com duas maneiras: o mesmo formato da TV ou câmeras exclusivas, com transmissão 24 horas, espalhadas dentro da casa do confinamento.

Leia também:

VAI ENTRAR MAIS GENTE NO BBB 22? TADEU E BONINHO FAZEM CHARADA