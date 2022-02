Qual a porcentagem da casa de Vidro BBB 22? Parcial da votação Gshow

Gustavo e Larissa torcem para que o público vote a favor de integrá-los ao elenco do Big Brother Brasil 2022, mas tudo o que os dois podem contar até agora é com o otimismo. Para descobrir como anda a votação e a Qual a porcentagem da Casa de Vidro do BBB 22, consultamos duas parciais na noite deste sábado, 12.

Qual a porcentagem da casa de Vidro?

Consultamos duas parciais às 20 horas deste sábado, a do Jornal DCI e do portal UOL. Os resultados até agora mostram que os participantes da casa de vidro não vão entrar no BBB 22.

Porcentagem da casa de Vidro UOL – Na enquete de votação da Casa de Vidro do BBB 22 no UOL, a opção “não, deixa tudo como está” tem vencido até o momento. Por enquanto, o “não” é a preferência de 58,29% dos leitores. A torcida para que “sim, entrem logo”, representa apenas com 41,71% dos votos do público.

Porcentagem da casa de Vidro DCI – Na parcial do jornal DCI, a chance de Gustavo e Larissa sair da casa de vidro e entrar no BBB 22 é pequena . Nesta enquete de votação da Casa de Vidro do BBB 22, 50.61% do público prefere que a dupla não entre na casa, enquanto 49.39% faz torcida para os novos participantes.

Quando acaba a votação?

A votação da Casa de Vidro do BBB 22 será encerrada no domingo (13), antes da formação de paredão. Tadeu Schmidt explicou para o público durante os programas desta semana que se o resultado da enquete do programa for “sim”, Gustavo e Larissa sairão do confinamento da academia e poderão circular pelos outros cantos da casa como os demais participantes, já oficialmente como parte do elenco da temporada.

Tanto o curitibano quanto a pernambucana estarão imunes na formação de paredão. Eles terão que decidir, em consenso, qual será o voto deles. A dupla não poderá indicar ninguém para a berlinda, o voto deles será como de qualquer outro confinado, apenas mais um, porém, realizado em dupla.

Veja como votar na Casa de Vidro do BBB 22

Quem são os participantes da Casa de Vidro?

Gustavo é de Curitiba, capital do Paraná, e tem 31 anos de idade. O participante tem 31 anos de idade e é formado em direito, ele trabalhou durante 8 anos no tribunal de justiça, mas hoje atua em outra área. Depois de ser demitido durante a pandemia do covid-19, o sulista passou a investir no ramo gastronômico.

Larissa tem 25 anos de idade e é do interior de Pernambuco, da cidade Limoeiro. A jovem trabalha com marketing e também é influenciadora digital. Larissa já somava mais de 300 mil seguidores em suas redes sociais antes de ser anunciada pelo programa.

A dupla está confinada desde a semana passada, por isso perdeu os últimos dias do reality show. Gustavo e Larissa contaram para os brothers que o último programa que assistiram foi o de 3 de fevereiro, dia que marcou a primeira vitória de Jade Picon na prova do líder. O curitibano disse que recebeu uma ligação da produção na quarta-feira (2) e na sexta-feira (4) já foi levado para o pré-confinamento.

A Casa de Vidro começou na manhã de ontem, sexta-feira (11). A produção deixou um botão no jardim da casa que foi apertado por Douglas Silva. Em seguida, a Casa de Vidro foi revelada.

Quais edições tiveram Casa de Vidro no BBB?

Quatro temporadas do Big Brother Brasil contaram com a dinâmica da Casa de Vidro, o BBB 9, o BBB 11, o BBB 13 e por último o BBB 20.

Na primeira vez que a Casa de Vidro foi usada no reality show, aconteceram duas dinâmicas diferentes. Primeiro, uma casa foi construída em uma shopping com quatro pessoas, dois homens e duas mulheres, o público votou e Emanuel e Josiane foram os escolhidos.

Depois disso, na quinta semana do programa, uma nova Casa de Vidro foi utilizada, desta vez ela foi construída no jardim da casa mais vigiada do Brasil, assim como aconteceu agora em 2022. Neste novo confinamento apenas dois participantes competiam por uma vaga, Mayra Cardi e André Cowboy. Acabou que os dois deram sorte e entraram no programa.

No BBB 11 a Casa de Vidro virou moradia de cinco eliminados do reality show: Ariadna, Igor, Mauricio, Michelly e Rodrigo. A construção ficou em um shopping do Rio de Janeiro e podia ser visitada pelo público. Quem conseguiu retornar ao programa foi Mauricio.

O BBB 13 confinou 6 pessoas, três mulheres e três homens: André, Bernardo, Kamilla, Kelly, Samara e Marcello. Desta vez, a construção foi em um shopping de São Paulo. Kamilla e Marcello venceram essa disputa.

Em 2020, o Big Brother Brasil voltou a usar a dinâmica. Ficaram confinados Daniel, Ivy, Renata e Caon em uma construção em um shopping do Rio. Depois de uma votação para definir quem da Casa de Vidro ia oficialmente para o BBB, Ivy e Daniel saíram vencedores.

