Quando é a Prova do Líder no BBB 22? Veja o cronograma da 4ª semana

O reinado de Jade Picon está chegando ao fim e um novo líder será definido, ainda nesta semana, no Big Brother Brasil. Veja o que ainda vai acontecer na semana e quando é a Prova do Líder no BBB 22. Dinâmica marca o começo da quarta semana de competição no programa.

Quando é a Prova do Líder no BBB 22?

A quarta Prova do Líder está marcada para ocorrer na próxima quinta-feira, 10 de fevereiro. A dinâmica será ao vivo e o programa está previsto para começar às 22h30 (horário de Brasília), logo depois de mais um capítulo da novela ‘Um Lugar ao Sol’.

A Rede Globo ainda não anunciou se a dinâmica desta semana será de resistência ou agilidade, mas os participantes se preparam para enfrentar um jogo de resistência, considerando que as duas últimas provas foram de habilidade. Além disso, Jade Picon se prepara para vetar participantes da dinâmica e adiantou, em uma conversa com Bárbara, que espera poder tirar Arthur Aguiar da Prova. Segundo ela, essa seria uma ação de defesa.

Além de garantir mais uma semana no confinamento, o líder também ganhará o direito de mandar um participante para o paredão e um quarto especial exclusivo no confinamento.

Para assistir a Prova do Líder, existem dois formatos oficiais: na TV e na Internet. Para ver na TV, não tem segredo e só precisa ligar o aparelho televisor na TV Globo (canal aberto). Já aos adeptos da internet, a transmissão do BBB 22 acontece no GloboPlay, a plataforma de streaming oficial da emissora.

Com uma assinatura na plataforma, que oferece pacotes a partir de R$ 24,90 ao mês, é possível ver tanto o sinal da TV Globo quanto as câmeras exclusivas distribuídas dentro do confinamento, no estilo ‘Pay-Per-View’. O acesso ao GloboPlay é no endereço www.globoplay.com.

Quem já foi líder no BBB 22?

Semana 1: Douglas Silva

Semana 2: Tiago Abravanel

Semana 3: Jade Picon

Cronograma do BBB 22 nesta semana

No confinamento, a Prova do Líder marca o início de mais uma rodada no BBB 22. É depois dela que os participantes começaram a desenhar o paredão e, consequentemente, o caminho do próximo eliminado passa a ficar turbulento. Veja como será o cronograma desta semana no Big Brother Brasil:

Sexta-Feira: Casa de Vidro será montada dentro da Casa do BBB 22 com mais dois possíveis participantes do Pipoca + Festa.

Sábado: Prova do Anjo.

Domingo: Formação de Paredão.

Segunda-Feira: Jogo da Discórdia.

Terça-Feira: Eliminação.

Quarta-Feira: Festa do Líder.

Quinta-Feira: Prova do Líder.

