Quarto do líder do BBB 22 passou por mudanças e até está em outro local do confinamento - Foto: Reprodução/Globo

Quarto do líder BBB 22: veja 6 mudanças no cômodo mais disputado

Quarto do líder BBB 22: veja 6 mudanças no cômodo mais disputado

A TV Globo ainda não liberou imagens de como está o quarto do líder do BBB 22, mas já sabemos onde ficará o cômodo e quais serão as regalias do brother ou sister que ocupar o dormitório. Algumas mudanças foram realizadas pela produção, que aumentou o espaço e incluiu algumas novidades nesta temporada.

Onde fica o quarto do líder no confinamento do BBB 22?

Nesta edição, o quarto do líder do BBB 22 fica localizado no segundo andar da casa. Agora ele não é mais na área externa do confinamento, o espaço funcionará como um loft. O lugar em que ficava o quarto do líder na edição passada do BBB foi trocado e agora o antigo espaço foi convertido em um novo lounge de convivência entre os brothers.

O quarto do líder do BBB 22 é o único cômodo além do banheiro comum da casa que terá um chuveiro. No ano passado, havia chuveiro também em um dos quartos dos brothers, neste ano a briga pelo banho será um pouco maior.

Outras mudanças no quarto do líder do BBB 22

A mesa tática, com os bonecos dos participantes para conversas sobre jogo, o banheiro privativo, o chuveiro e a cama continuam, mas este novo quarto do líder terá bem mais espaço para os brothers, com direito a: área de estar; um bar; pista de dança; guarda-roupa e camarim.

O apresentador Tadeu Schmidt já mostrou outros espaços da casa, assista:

Cronograma do BBB22

Todo dia acontece alguma coisa no confinamento, por isso é importante saber a agenda do programa, para não perder nada. O realiy show comandado por Tadeu Schmidt é exibido de domingo a domingo na faixa das 22h00 na TV Globo e também conta com o Pay Per View, que transmite o reality show 24 horas.

Segunda-feira: segunda é dia de Jogo da Discórdia, na dinâmica, os brothers e sisters participam de uma atividade desenvolvida pela produção em que é necessário explicar algo, categorizar, responder, entre outras determinações. A cada semana é necessário fazer algo diferente, geralmente a dinâmica reflete como está o jogo na casa.

Terça-feira: um dos dias mais tensos do programa, terça-feira é dia de eliminação. A votação popular é encerrada durante o programa e o apresentador informa quem foi o participante com a maior quantidade de votos para sair.

Quarta-feira: quarta é dia de comemoração, neste dia é realizado a festa do líder. A atração é realizada com o tema escolhido pelo participante em parceira com a produção e marca o encerramento da liderança do confinado.

Quinta-feira: dia de descobrir o novo chefão ou chefona da casa, nas quintas é realizado a prova do líder do BBB 22 e alguém ganha o direito de ir para o quarto especial no segundo andar da casa.

Sexta-feira e sábado: a sexta-feira e o sábado podem compartilhar as mesmas atividades. Como assim? Tanto a prova do anjo como a festa do fim de semana pode acontecer em qualquer um desses dois dias, isso sempre é definido pela produção de acordo com o cronograma semanal.

Domingo: domingo é dia de almoço do anjo e também de votação. Após a formação de paredão, é realizado a prova bate e volta, que salva um dos emparedados da berlinda.

Leia também

BBB 22 participantes: quem é quem no elenco pipoca e famosos