Que dia é a Prova do Líder no BBB 22? Veja cronograma da semana

Veja que dia é a Prova do Líder no BBB 22 e como será a dinâmica desta semana. Boninho, diretor do programa, anunciou novidades.

O ciclo de Tiago Abravanel como o líder da semana está chegando ao fim e isso significa que um novo participante está prestes a assumir o comando do maior reality do país. Veja que dia é a Prova do Líder no BBB 22 e tudo o que vai acontecer ao longo na semana no programa.

Que dia é a Prova do Líder do BBB 22?

A próxima Prova do Líder está marcada para a próxima quinta-feira, 3 de fevereiro. A disputa vai acontecer ao vivo, no programa que começa às 22h40 (horário de Brasília), logo depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’.

A Rede Globo ainda não revelou se a disputa será de agilidade ou resistência, mas uma coisa é certa: nem todos os participantes terão a oportunidade de participar. Tiago Abravanel, que venceu a última disputa, terá a chance de vetar alguns participantes e impedi-los de vencer.

Para assistir a Prova do Líder, existem dois formatos oficiais: na TV e na Internet. Para ver na TV, não tem segredo e só precisa ligar o aparelho televisor na TV Globo (canal aberto). Já aos adeptos da internet, a transmissão do BBB 22 acontece no GloboPlay, a plataforma de streaming oficial da emissora.

Com uma assinatura na plataforma, que oferece pacotes a partir de R$ 24,90 ao mês, é possível ver tanto o sinal da TV Globo quanto as câmeras exclusivas distribuídas dentro do confinamento, no estilo ‘Pay-Per-View’. O acesso ao GloboPlay é no endereço www.globoplay.com.

Prova do Líder terá consequências nesta semana

Além de definir o novo comandante do reality, a Prova do Líder no BBB 22 também marca o dia que começa a terceira semana no reality. E, desta vez, a dinâmica promete movimentar o confinamento.

Em seus perfis nas redes sociais, Boninho, Diretor de Variedades da TV Globo, compartilhou algumas novidades com os seguidores e adiantou que a Prova do Líder terá consequências para os participantes. Ele não adiantou muito quais serão as consequências, mas os internautas especulam que, desta semana, um dos emparedados poderá sair da Prova do Líder, ainda nesta quinta-feira, 3 de fevereiro.

Além disso, o diretor também contou que a Prova do Anjo também terá consequências para os confinados.

Cronograma da semana no BBB 22

A Prova do Líder marca o início de uma nova rodada na competição por R$ 1,5 milhão. No BBB 22, a semana começa com a Prova do Líder e termina com a Festa do líder, que acontece um dia depois da eliminação. Veja como será o cronograma desta semana no Big Brother Brasil:

Quarta-Feira (02/02): Festa do Líder, Tiago Abravanel, com decoração e comidas escolhidas pelo participante.

Quinta-Feira (03/02): Prova do Líder ao vivo, às 22h40 (horário de Brasília). Também serão conhecidas as consequências da Prova.

Sexta-Feira (04/02): Festa com show ao vivo.

Sábado (05/02): Prova do Anjo com consequências.

Domingo (06/02): Formação do 3º paredão do reality.

Segunda-Feira (07/02): Jogo da Discórdia.

Terça-Feira (08/02): Noite de eliminação.

Quarta-Feira (09/02): Festa do Líder.

