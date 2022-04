Que horas começa a prova do anjo hoje no BBB 22, sexta-feira (01/04)

Nesta sexta-feira, 1 de abril, será realizada a décima primeira disputa pela imunidade do anjo e além disso a prova vai definir quem correrá o risco de ser indicado pelo líder Gustavo direto ao paredão. Que horas começa a prova do anjo hoje? Disputa será ao vivo no pay per view do reality show.

A prova do anjo de hoje deve começar entre as 12h00 e 14h00 horas, se seguir o padrão das demais semanas do programa. Na disputa da semana passada, a competição começou na faixa das 13h00, já na semana anterior, pouco antes das 14h. Também teve prova na temporada que aconteceu por volta do meio-dia.

Como a produção do programa nunca libera que horas começa a prova do anjo com exatidão, é bom ficar de olho no Pay Per View do reality show. A disputa é realizada sempre perto do final da manhã e começo da tarde e só é exibida em tempo real pelas câmeras da Globoplay e canais especiais para quem tem o pacote do reality na TV a cabo.

Para quem opta assistir de graça, é necessário aguardar até o programa ao vivo noturno, que exibe um resumo da disputa com o resultado, os melhores momentos, a escolha do monstro e início do castigo.

É comum que antes da prova começar, um sorteio seja realizado na sala do programa sob a supervisão de Tadeu Schmidt. O sorteio pode definir quem participa e quem fica de fora, como também a posição de cada jogador na disputa.

O anjo da semana é autoimune?

O anjo desta semana é autoimune, ou seja, quem vencer a disputa vai estar protegido na próxima formação de paredão, que irá acontecer ainda hoje, sexta-feira (1). Apenas dois anjos nesta temporada haviam sido autoimunes até agora, o primeiro da edição – disputa vencida por Rodrigo – e o terceiro, vitória de Bárbara. Agora, o ganhador da prova do anjo de hoje, que começa entre as 12 e 14 horas, terá chance de ficar imune.

Quem já foi anjo no BBB 22?

1ª prova – Rodrigo Mussi

2ª prova – Rodrigo Mussi

3ª prova – Bárbara

4ª prova – Paulo André e Pedro Scooby

5ª prova – Arthur Aguiar

6ª prova – Douglas Silva

7ª prova – Arthur Aguiar

8ª prova – Arthur Aguiar

9ª prova – Lucas Bissoli

10ª prova – Paulo André

Castigados do monstro correrão o risco do paredão

Quem for escolhido pelo vencedor da prova do anjo de hoje para o monstro vai correr o risco de ir ao paredão. Isso vai acontecer pois a dinâmica do décimo primeiro paredão vai colocar um dos castigados na mira do líder Gustavo, que terá que escolher entre um deles para ir à berlinda.

Os escolhidos do castigo serão selecionados ainda hoje, depois que a prova do anjo acontecer, que começa entre o meio-dia e as 14 horas. Assim que o vencedor da disputa for consagrado, Tadeu Schmidt permitirá que ele, ou ela, pegue os colares do monstro e já defina quem vai passar pelo perrengue. Cada castigado perde 300 estalecas e se está no vip, vai direto para a xepa.

Como será formado o 11º paredão

Agora em reta final, o reality show vai acelerar algumas dinâmicas. O paredão de hoje, sexta (1), vai ganhar resultado no domingo (3), dia em que terá uma nova prova do líder e formação de paredão em seguida.

No paredão de hoje, o décimo primeiro da edição, três serão emparedados: o indicado do líder, o indicado do líder entre os castigados do monstro e o mais votado da casa. Não haverá prova bate e volta, ou seja, ninguém poderá escapar.

Eslovênia corre risco de estar no novo paredão da edição:

