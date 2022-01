Que horas começa o BBB 22 hoje: horário de sábado (22/01)

O game do BBB começou e neste sábado, 22 de janeiro, o público irá acompanhar a primeira festa da temporada – e o DJ Alok é o convidado da estreiaprova. Que horas começa o BBB 22 hoje? É bom tomar cuidado para não perder nada da disputa, então veja o horário e programação.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 vai começar às 22h15 hoje, sábado, 22 de janeiro de 2022, de acordo com o cronograma oficial da TV Globo. A exibição do programa será após a novela Um Lugar ao Sol e terá apenas 35 minutos de exibição. Depois, a grade do canal dará lugar ao programa Altas Horas.

Na edição de hoje, os participantes do BBB vão poder curtir a primeira festa da edição ao som de Alok.

Para assistir ao vivo o BBB 22 hoje, que começa às 22h20, e não perder a prova de imunidade, sintonize na TV Globo no horário indicado ou acesse a aba “Agora na TV” da Globoplay.

Para criar o cadastro gratuito exigido para poder usar a aba da plataforma streaming, informe nome completo, e-mail, gênero, data de nascimento, cidade, estado, país e crie uma senha.

Aos interessados pelo Pay Per View do reality show pela Globoplay, que permite acompanhar o confinamento 24 horas, os valores variam de R$ 19,90 a R$ 89,90.

Quem já está imune ao paredão?

Cinco participantes do BBB 22 estão imunes a primeira berlinda. Bárbara e Laís já estão imunes no primeiro paredão da edição, as sisters venceram a primeira prova de imunidade do BBB da temporada. O ator Douglas Silva é o primeiro líder da liderança e, portanto, não poderá ser mandado ao paredão. Rodrigo é o anjo e também está imune, assim como Arthur Aguiar, que venceu a prova do camarote.

No domingo (23), durante a formação de paredão, 5 dos 20 participantes estarão imunes: 3 do time pipoca, 2 do camarote, o anjo, que será autoimune, e o líder da semana. Os demais serão opções de voto.

Programação da Globo hoje e que horas começa o BBB 22 – 22/01/2022

04:35 Corujão III – Amor Em Sampa

05:55 Como Será?

06:50 É de Casa

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:10 O Melhor Da Escolinha

15:15 Sessão De Sábado – Velozes e Furiosos (2001)

16:45 Caldeirão

18:35 Nos Tempos do Imperador

19:20 Praça TV – 2ª Edição

19:45 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:25 Um Lugar ao Sol

22:15 Big Brother Brasil 22

22:50 Altas Horas

00:40 Supercine – Ricki And The Flash – De Volta Pra Casa

02:20 Corujão I – O Segredo De Davi

Leia também

Qual o recorde de prova de resistência no BBB