Que horas começa o BBB 22 hoje, terça-feira (25/01)

Nesta terça-feira, 25 de janeiro, o público vai acompanhar a primeira eliminação da vigésima segunda temporada do Big Brother Brasil, depois da novela Um Lugar ao Sol. Que horas começa o BBB 22 hoje? Como o programa muda o horário exato da exibição todos os dias, é bom ficar de olho na programação para não perder nada.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

Hoje o BBB 22 vai começar às 22h25, de acordo com o cronograma oficial da Rede Globo. O reality show é exibido depois da novela Um Lugar ao Sol e terá 1 hora e 25 minutos no ar nesta terça-feira. Depois do BBB, o público irá ficar com o Jornal da Globo na programação.

No programa desta terça-feira será realizada a primeira eliminação da edição, a votação oficial está aberta no site do programa desde o final do programa de domingo, dia em que o paredão foi formado. Tadeu Schmidt irá encerrar a votação durante o programa ao vivo e pouco depois informará o nome do eliminado ou eliminada da semana.

Para assistir, sintonize na TV Globo às 22h25, horas que começa o BBB 22 hoje, de qualquer televisão com acesso aos canais abertos brasileiros. Se preferir acompanhar pelo celular, tablet ou computador, você também pode optar pela aba “Agora na TV” da Globoplay, que permite gratuitamente que qualquer usuário da plataforma assista a programação em tempo real da emissora.

Quem está no paredão do BBB 22?

Naiara Azevedo, integrante do camarote, e os pipocas Luciano e Natália são os emparedados desta semana. A cantora sertaneja acabou na berlinda por conta da indicação do líder Douglas. Ela ganhou o direito de um contragolpe e puxou Luciano para o primeiro paredão da temporada.

Natália empatou com Jade Picon e Pedro Scooby em 7 votos entre os colegas de confinamento, Scooby foi salvo pelo líder e as sisters participaram da Prova Bate e Volta ao lado de Luciano. Naiara ficou de fora da disputa por ser a indicação do líder.

Jade Picon venceu a disputa de sorte realizada no gramado da casa e escapou do paredão, que terá resultado hoje no BBB 22, dia que começa 22h25 o programa.

Entrevista com o eliminado

Depois de conversar rapidamente com Tadeu Schmidt ao deixar a casa do BBB 22, o eliminado de hoje dará início a uma série de entrevistas e participações nos programas da Globo. A primeira parada é na Rede BBB, para a “Entrevista com o Eliminado”, comandada agora por Rafa Kalimann, antes o programa era apresentado pela ex-BBB Ana Clara.

A entrevista é exibida em uma live na Globoplay e no Gshow e não tem horário exato para começar, já que a atração depende da hora que termina o BBB 22. Mas geralmente, a entrevista só ocorre depois da meia-noite, então fique de olho na Globoplay ou Gshow para não perder o início do bate papo.

Programação da Globo e que horas começa o BBB 22 hoje – 25/01/2022

TERÇA-FEIRA, 26/01/2022

04:00 Hora Um

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:40 O Cravo E A Rosa

15:15 Sessão da Tarde – Falando Grego

16:45 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

17:40 Malhação – Sonhos

18:10 Nos Tempos do Imperador

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar ao Sol

22:25 é que horas começa o BBB 22 hoje

23:50 Jornal da Globo

00:40 Vai Que Cola

01:25 Corujão I – Jesse Stone – Tempo De Despertar

02:45 Corujão II – Muito Gelo E Dois Dedos D’água

