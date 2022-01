Enquete UOL: resultado parcial aponta quem vai sair hoje – 25/01

Naiara Azevedo, Luciano ou Natália, alguém vai deixar o programa hoje, terça-feira (25), e se tornará o primeiro eliminado da temporada. Quem será a escolha do público? Para descobrir essa resposta, consultamos a parcial da enquete UOL BBB 22 nesta manhã de dia de eliminação para saber como anda a votação.

Enquete BBB 22: vote em quem deve sair!

Quem sai na parcial da enquete UOL?

Luciano é o participante com maior chance de eliminação, de acordo com a enquete do UOL, consulta realizada às 07h desta terça-feira (25). O dançarino do time pipoca está com 42,85% dos mais de 129 mil votos computados até agora e talvez se despeça do sonho de estar no reality show em breve.

Na segunda posição da parcial da enquete UOL está Natália, a outra pipoca desta primeira berlinda soma até o momento 31,18% dos votos. A diferença entre a primeira e segunda colocação está de 11,67%.

Apesar de ter pedido para deixar o programa quando conversou com o público após a formação de paredão, Naiara Azevedo está na lanterna da parcial da enquete UOL e vem sendo a menos votada para sair até o momento. A famosa soma 25,96% dos votos por enquanto e não parece estar se despedindo dos seus dias no BBB 22.

Quem vai deixar o BBB 22 segundo o DCI

Para comparar com a enquete UOL, foi consultada também a parcial do DCI nesta manhã de eliminação, às 7h20. Nesta votação o resultado é um pouco diferente, Naiara vem também na lanterna, mas o eliminado apontado é Natália e não Luciano.

As porcentagens dos brothers até agora é: Natália com 42,82%, Luciano com 35,98% e Naiara com 21,20%. Foram contabilizados mais de 141 mil votos por enquanto.

Como votar no BBB 22?

Para eliminar Natália, Naiara ou Luciano, que vem sendo apontado pela enquete UOL como provável eliminado de hoje, é necessário votar no site oficial do reality show, o Gshow. Para contribuir na permanência de alguém, é necessário ter uma conta no site do programa, se ainda não tiver um cadastro, o processo é rápido e fácil. É preciso informar apenas: nome completo, gênero, cidade, país, estado, e-mail e criar uma senha.

Depois que já estiver com o login e senha em mãos, é hora de votar. Acesse o site https://gshow.globo.com/, feito isso, agora clique na aba “menu”, na lateral superior esquerda, e depois selecione “BBB”. A enquete oficial do BBB 22 será a primeira aparição nesta nova página, clique nela.

Agora você verá as fotos e nomes dos emparedados, clique naquele que deseja eliminar, certifique que selecionou a pessoa certa e em seguida aperte a caixinha “sou humano” para passar pela verificação de robôs. Uma mensagem informará que o seu voto foi computado e você poderá repetir o processo quantas vezes quiser.

Também é possível votar pelo aplicativo do Gshow, o processo pelo celular também exige login e senha. É necessário fazer o download na loja de aplicativos do seu aparelho. Não há limites de votos.

Que horas começa a eliminação do BBB 22 hoje (25)?

A eliminação de hoje, terça-feira (25), vai começar às 22h25, depois da novela Um Lugar ao Sol, de acordo com a programação oficial da Rede Globo. O episódio contará com VTs especiais sobre os emparedados, além do C.A.T BBB, se for seguido o cronograma dos anos anteriores, em que o quadro de humor era exibido nas terças.

A votação oficial será encerrada durante o programa, pouco depois Tadeu Schimidt irá informar se o primeiro eliminado da edição será Naiara, Natália ou Luciano, que vem sendo apontado pela enquete UOL como o mais votado para sair.

Naiara foi indicação do líder Douglas, Luciano sofreu o contragolpe da cantora e Natália foi parar na berlinda por causa dos votos da casa. Relembre o que aconteceu na formação:

Leia também

Pódio Jogo da Discórdia BBB 22: veja a final dos sonhos dos participantes