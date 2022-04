Que horas começa o BBB hoje, domingo: eliminação e paredão (10/4)

Neste domingo, 10 de abril, o Big Brother Brasil está recheado de conteúdo. O programa contará com eliminação, prova, novo paredão, além de exibir os principais momentos do fim de semana. Que horas começa o BBB hoje? Reality show vai ao ar depois do Fantástico.

Que horas começa o BBB 22 hoje – 10/04?

O BBB 22 de hoje começa às 23 horas e 10 minutos, de acordo com a programação oficial da Rede Globo, disponível para consulta no site oficial da emissora e sujeita a alterações sem aviso prévio. O reality show apresentado por Tadeu Schmidt começa depois do Fantástico.

Neste domingo, o público irá descobrir quem sai entre Linn da Quebrada, Eliezer e Gustavo. A sister é a última mulher do camarote e vem sendo apontada pelas parciais do DCI e UOL como a próxima eliminada da temporada.

Antes do resultado do paredão, será exibido um resumo da festa deste sábado (9), que contou com a participação da cantora Ludmilla. Também será mostrado trechos do almoço do anjo de Pedro Scooby, além dos momentos mais importantes pré-paredão.

Depois da eliminação de Linn, Eliezer ou Gustavo, será realizada uma nova prova do líder e uma nova formação de paredão, caso o programa siga o mesmo cronograma da semana passada. No último domingo (3), os brothers foram para a área externa após a eliminação de Eslovênia e então participaram de uma disputa que coroou Paulo André. Em seguida, foi realizada uma votação, que resultou no paredão falso da edição.

Que horas acaba o BBB 22 hoje?

Segundo a programação da TV Globo, o BBB 22 de hoje vai acabar às 00h45, horário marcado para começar o filme Rebelião no Domingo Maior. No total, o reality show deve ter 1 hora e 35 minutos no ar, porém, podem acontecer atrasos por causa da nova disputa do líder. Não é esperado uma prova bate e volta, pois os últimos paredões da edição não contaram com a dinâmica.

Como vai ser formado o paredão?

O paredão deste domingo (10) não teve dinâmica divulgada até o momento. Tadeu Schmidt e Boninho não soltaram spoilers sobre a formação de berlinda, as revelações só devem acontecer durante o programa ao vivo de hoje do programa.

Espera-se que o décimo quarto paredão desta temporada repita o que aconteceu nas demais semanas do reality show, um paredão triplo – Apenas o paredão falso foi quádruplo.

O que sabe até então é que não haverá imunidade do anjo, pois uma única prova do anjo é realizada por semana e a desta já ganhou resultado na sexta-feira (8), dia em que houve formação do paredão e o vencedor do anjo, Scooby, presentou Paulo André com imunidade. Assim, o único imune na votação deve ser o vencedor da nova prova do líder.

Quem já saiu do BBB 22

Luciano – primeiro paredão

Rodrigo – segundo paredão

Naiara Azevedo – terceiro paredão

Bárbara – quarto paredão

Brunna Gonçalves – quinto paredão

Larissa – sexto paredão

Jade Picon – sétimo paredão

Vinícius – oitavo paredão

Laís – nono paredão

Lucas – décimo paredão

Eslovênia – décimo primeiro paredão

O décimo segundo paredão da edição foi falso, Arthur Aguiar foi o vencedor e ficou alguns dias confinado em um quarto secreto. Na última quinta (7), o brother retornou ao confinamento.

O resultado do paredão de hoje no BBB 22, que começa às 23 horas e 10 minutos, vai ser do décimo terceiro paredão, formado na sexta-feira (8). A votação ganhou uma dinâmica diferente, em que os participantes precisaram salvar uns aos outros, o que gerou confusão na casa.

Confira como foi a treta entre Arthur Aguiar e seus aliados, além do descontentamento das comadres:

Programação de hoje da TV Globo – 10/04

O BBB hoje começa às 23 horas e 10 minutos, depois do Fantástico. Confira a programação completa da emissora neste domingo:

Domingo – 10/04/2022

06:00 Santa Missa

07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:30 Temperatura Máxima – Oito Mulheres e Um Segredo

14:05 The Masked Singer Brasil

15:50 Futebol

18:30 Domingão com Huck

20:30 Fantástico

23:10 Big Brother Brasil 22

00:45 Domingo Maior – Rebelião

02:00 Cinemaço – Até O Limite Da Honra

